Синод УПЦ указал на важность взаимодействия Церкви с Вооруженными Силами Украины

Священный Синод Украинской Православной Церкви подчеркнул важность взаимодействия УПЦ с Вооруженными Силами Украины и выразил обеспокоенность в связи со случаями недопущения священнослужителей УПЦ к духовной опеки военнослужащих ВСУ. Об этом говорится в журнале №50 Синода, который состоялся 29 декабря в резиденции Предстоятеля УПЦ на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Священный Синод призвал епархиальных Преосвященных Украинской Православной Церкви к активной духовно-пастырской опеке военнослужащих, участников боевых действий и их семей во вверенных им епархиях.