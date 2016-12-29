В УПЦ разработают специальный курс по капелланству

Священный Синод Украинской Православной Церкви поручил Учебному комитету разработать учебный курс по духовно-пастырской опеке военнослужащих Вооруженных Сил Украины для студентов высших духовных учебных заведений УПЦ и ввести его преподавание со второго полугодия 2016/17 учебного года.

Об этом говорится в журнале №50 решений Священного Синода УПЦ, который состоялся 29 декабря в Киево-Печерской лавре.