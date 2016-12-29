В Грузии причислили к лику святых выпускника Киевской духовной академии

Священный Синод Грузинской Православной Церкви 22 декабря причислил к лику святых Католикоса-Патриарха Калистрата – выпускника Киевской духовной академии. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт КДАиС.

Святитель Каллистрат был выпускником Киевской духовной академии 1892 г.. Таким образом, он стал уже третьим святым Грузинской Православной Церкви из числа выпускников Киевской духовной школы.

Ранее Грузинская Церковь канонизировала Католикоса-Патриарха всея Грузии священномученика Кириона (Садзаглишвили), выпускника КДА 1880 г., и митрополита Кутаисского священномученика Назария (Лежава) — выпускника КДА 1905 г..

Святитель Каллистрат (Цинцадзе) родился 12 (24) апреля 1866 года в семье священника. В 1881 году окончил Кутаисское духовное училище. Далее, в 1888 году — Тифлисскую духовную семинарию. С 1888 по 1892 год учился в Киевской духовной академии, которую окончил со степенью кандидата богословия. После окончания академии вернулся в Грузию, женился и принял священный сан.

Принимал активное участие в движении за возрождение автокефалии Грузинской Православной Церкви. В 1917 году, после ее провозглашения, вошел в состав Католикосского Совета. В 1923 году был арестован из-за обвинений в контрреволюционной деятельности. В 1925 — досрочно вышел на свободу благодаря ходатайству архиепископа Кентерберийского Рэндалла Дэвидсона.

31 октября этого же года рукоположен в сан епископа Ниноцминдского, викария Грузинского Патриарха, в этот же день возведен в сан митрополита. В разное время занимал должности викарного архиерея, местоблюстителя патриаршего престола, а затем на Поместном Соборе Грузинской Праволавнои Церкви 1932 был избран Католикосом-Патриархом всея Грузии. За период своего первосвятительского служения Католикос-Патриарх Калистрат защищал интересы Церкви во время гонения на нее со стороны советской власти, во времена войны — организовывал сбор гуманитранои помощи для фронта, писал труды по истории Грузинской Церкви и катехизиса. Умер 3 февраля 1952 в возрасте 85 лет.

Кроме Католикоса-Патриарха Каллистрата (Цинцадзе), ранее был канонизирован Католикос-Патриарх всея Грузии священномученик Кирион (Садзаглишвил), выпускник КДА 1880 г., и митрополит Кутаисский священномученик Назарий (Лежава) — выпускника КДА 1905 г.