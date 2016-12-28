Патриарха Грузии обследовали в клинике

Католикоса-патриарха всея Грузии Илию II обследовали в центре Фридона Тодуа. Как сообщает врач патриарха Цисана Шартава, Илия II уже покинул клинику, передает "Грузия.Online".

По ее словам, Святейший был доставлен в центр для проведения обследования, поскольку чувствовал небольшой дискомфорт из-за желчнокаменной болезни.

"Для превенции мы провели исследование и увидели, что желчный пузырь раздражен. Специалисты обсудят, выяснится, изменится ли тактика лечения. Он сам встал и уже возвращается в патриархию. На фоне вирусной инфекции могут активизироваться возможные осложнения. Поэтому для профилактики проведено обследование", - сообщила Шартава.