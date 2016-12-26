В Киево-Печерской лавре издали книгу "Тайны монастырей"

В Киево-Печерской лавре презентовали книгу «Тайны монастырей».

Как сообщает официальный сайт лавры, в издании собраны сведения о лаврах и о монастырях, описана история их возрождения, размещены фотографии современной жизни святых обителей.

Книга "Тайны монастырей" – совместный проект газеты "Сегодня", "Клуба семейного досуга" и Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Книгу создавали несколько лет, она является результатом путешествия по духовным центрам православия – от величественных храмов и старинных монастырей до дальних скитов, сообщает сайт "Сегодня.ua".

«Это один из фундаментальных трудов, который призван ознакомить не только глубоко воцерковленного человека, но и каждого интересующегося историей Церкви с иноческой жизнью в обителях нашей Церкви. Я очень хорошо помню времена, когда были закрыты практически все эти монастыри. И только трудами монашествующих, только их молитвами стало возможным возрождение таких знаменитых обителей как Киево-Печерская, Валаамская, Зимненская. Верим, что количество монастырей и монашествующих будет только умножаться», - отметил наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел.

«Пусть благодать коснется всех, кто был причастен к выходу книги, и всех, кто будет читать этот труд», - сказала главный редактор газеты "Сегодня" Ольга Гук.

«В серии репортажей газеты "Сегодня" мы увидели не только познавательную, воспитывающую, а и огромную культурологическую ценность. Такая концентрация интереснейшей для читателя информации о жизни духовных центров православия, от лавр до самый дальних скитов, уникальные фотоматериалы о самых скрытых от глаз непосвященных моментах ежедневной жизни монастырей и братии, наконец, очень необходимые в наше непростое время истории духовной стойкости и жертвенности! Для нас это была не финансовая инвестиция — скорее, инвестиция в духовность, в сохранение тысячелетних традиций культуры», - рассказал генеральный директор Книжного Клуба "Клуб Семейного Досуга" Олег Шпильман.