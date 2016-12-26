Делегация УПЦ летала в Тбилиси поздравить Патриарха Грузии и привезла мощи, которым поклонились тысячи верующих

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий 25 декабря принял участие в литургических торжествах по случаю годовщины интронизации Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II в Тбилиси. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II отметил 39-летие со дня интронизации.

Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий обратился к тысячам верующих, которые собрались в соборе Самеба со словами поздравления в честь Святейшего и Блаженнейшего Патриарха Илии.

На память о встрече, с благодарностью за молитву Католикоса-Патриарха об Украинском народе и за поддержку Украинской Православной Церкви Блаженнейший владыка подарил Его Святейшеству икону Почаевской иконы Божией Матери. А Католикос-Патриарх также в дар Его Блаженству передал икону и свечи, чтобы зажечь их перед украинскими святынями с молитвой за грузинский народ.

По случаю праздников и дня памяти святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, украинская делегация привезла мощи святого чудотворца для поклонения в грузинскую столицу. В Кафедральном соборе в честь Святой Троицы поклониться святыне смогли тысячи верующих Грузинской Православной Церкви.

В тот же день Блаженнейший Митрополит Онуфрий посетил Кафедральный собор святой Сиони. Его Блаженство поклонился кресту святой равноапостольной Нины и другим святыням, которые находятся в этом храме.

Посещая святыни Грузии, Предстоятель УПЦ вознес молитву о мире на украинской земле.