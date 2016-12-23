Предстоятель рассказал о помощи святителя Николая в наши дни

В своей проповеди в день памяти святителя Николая Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал о чуде, которое по молитвам святителя произошло с одним капитаном подводной лодки. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Сегодня, дорогие братья и сестры, праздник в честь святителя и чудотворца Николая. Святитель Николай является одним из самых великих святых, который глубоко почитается всем православным миром», — отметил Блаженнейший владыка.

«Святитель Николай помогал людям в разных тяжелых житейских обстоятельствах, скорбях, болезнях, особенно он помогал и помогает тем людям, которые несправедливо осуждены, несут незаслуженное наказание. Ещё при земной жизни он спасал от меча тех, кто был неправедно приговорен к казни, — сказал Митрополит Онуфрий. — Мы молимся ему в разных неприятностях, бедах, но особенно — когда что-то неправедно по отношению к нам совершается».

Предстоятель рассказал о помощи святителя одному нашему современнику — капитану подводной лодки, который был честным и порядочным человеком, хотя и не верующим.

Однажды подводная лодка затонула на глубине 100 метров. Капитан принял решение спасать экипаж. Поскольку баллонов с кислородом было по одному на двоих, моряки спасались по двое. Из-за большой глубины и, потому, риска погибнуть, подъем нужно было осуществлять медленно — несколько часов. Последними остались сам капитан и ещё один молодой моряк. Когда они уже были в воде, моряк запаниковал и стал быстро подниматься, чтобы скорее выплыть на поверхность. Между ними завязалась борьба. Капитан, видя, что не может его удержать, внутренне взмолился: «Господи, если Ты есть, помоги мне». И тут он увидел мужа в красивых одеждах и с сияющим лицом и потерял сознание. Очнулся капитан уже на поверхности воды, рядом находился погибший от резкого перепада давления моряк. Капитан оказался невредимым.

Этот случай капитан запомнил на всю жизнь, но так и не пришел к вере. Уже будучи на пенсии он ехал на авто по Полтавской области. Неподалеку от Мгарского монастыря он увидел на дороге того же мужа — своего благодетеля. Муж был облечен в те же красивые одежды. Тот сказал ему: «Зайди в храм… и там я встречу тебя». При этом в точности сказал, куда именно пройти в храме. Капитан послушался его и, впервые зайдя в храм, прошел согласно указаниям мужа. Тут он оказался у иконы святителя Николая. Не зная, что такое иконы, капитан решил, что это фотография его благодетеля, и отметил, что изображение очень похожее. Тут ему объяснили, что такое иконы и что на этом образе — лик святителя Николая, который жил много веков тому назад, но и сегодня помогает всем, кто нуждается в помощи.

«И этот человек уверовал, изменил свою жизнь. Начал поститься, молиться, посещать храм. Ему всё это было очень трудно — он привык жить по другим правилам. Но он себя заставлял и так, благочестиво, он завершил свое земное странствование — несколько лет назад он умер, — сказал Его Блаженство. — Вот такой пример того, как святитель Николай по Божьему благословению помогает нам. К нему надо обращаться со смиренной молитвой, чтобы Господь послал его нам на помощь».

«Сегодня много скорбей, неприятностей в нашей земной жизни. И мы просим святителя Николая, чтобы он помог нам во всех испытаниях не потерять своего человеческого образа… Чтобы в нас не оскудела любовь и чтобы мы всё с благодарностью претерпевали, шли тем путем, который ведет человека к вечной жизни на небе», — заключил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.