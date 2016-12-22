Предстоятель УПЦ назвал главное событие 2016 года и обнародовал церковную статистику по Киеву и области

Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий озвучил статистические данные по Киеву и области за 2016 год.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Блаженнейший заявил на ежегодном собрании духовенства Киевской епархии.

По состоянию на конец 2016 года в Киевской епархии 33 благочиния, 394 церковные общины, 23 монастыря,19 архиереев, 758 священников, 100 диаконов, 990 монахов. В этом году в епархии 51 новый клирик. Освящены 5 новых храмов и создан один монастырь. В Киевской митрополии 4 новых епископа.

Одним из важнейших событий уходящего года стал Всеукраинский крестный ход, собравший в Киеве 27-28 июля более 80 тысяч верующих, а по всей Украине – около полумиллиона участников.

Митрополит Онуфрий напомнил о том, что кульминацией многотысячного шествия стал молебен на Владимирской горке о даровании мира Украине и празднование Дня Крещения Руси с канонизацией афонского подвижника и украинского писателя преподобного Иоанна Вишенского.

В Киевской епархии в 2016 году в лике святых были прославлены киевский святитель митрополит Иоанникий (Руднев), иеросхимонах Вассиан Слепой (Балашевич) и блаженный Христа ради юродивый Иоанн Босой (Расторгуев).