В Афинах открылась фотовыставка "Афон и Украина – путешествие сквозь века"

Персональная фотовыставка директора Международного института афонской наследия в Украине Сергея Шумило «Афон и Украина – путешествие сквозь века» открылась в Афинах. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Фотовыставка украинского исследователя Афона состоялась в культурном центре Webster University, расположенном в исторической части Афин возле Акрополя.

Мероприятие прошло под эгидой Посольства Украины в Греции. Организаторами выступили Международный институт афонского наследия в Украине (г. Киев) и Ассоциация украинской диаспоры в Греции «Украинско-греческая мысль» (г. Афины) при поддержке Вебстерского университета (Webster University) в Афинах и Паломнического центра Украинской Православной Церкви.

На фотовыставке представлены более 50 фоторабот Сергея Шумило, на которых запечатлены путешествия автора по Афону на протяжении 2013 – 2016 гг. В частности, на фотовыставке можно увидеть редкие кадры из жизни и быта афонских монахов, внутреннее убранство святогорских храмов, архитектуру и виды афонских монастырей, скитов и келлий, природу Святой Горы и многое другое. Большая часть фоторабот посвящена духовно-историческим связям Украины и Афона, а сама фотовыставка приурочена к празднуемому в этом году 1000-летнему юбилею древнерусского монашества на Афоне.

В торжественной обстановке открыл мероприятие Посол Украины в Греции Владимир Шкуров. Также перед присутствующими выступила председатель Ассоциации украинской диаспоры в Греции «Украинско-греческая мысль» Галина Маслюк.

Затем состоялась познавательная лекция директора МИАНУ и главного редактора альманаха «Афонское наследие» Сергея Шумило, посвященная Святой Горе Афон и ее 1000-летним духовным традициям. Также прошла презентация афонских издательских проектов МИАНУ, в ходе которой комплекты книг, посвященные 1000-летнему афонскому наследию, были переданы в дар библиотекам Афинского университета, украинской воскресной школы в Афинах и других учреждений.

В рамках международного социального проекта «Дети просят мира» мероприятие посетила группа детей из зоны АТО на Донбассе. С приветственным словом перед присутствующими выступила координатор проекта Анна Крисюк.