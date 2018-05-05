Праздник для детей, потерявших семью: подарки из рук митрополита и секрет, который всегда поможет (фото)

У воспитанников Центра социально-психологической реабилитации детей в селе Копылов Макаровского района Киевской области состоялся праздник.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, концерт, подготовленный силами детей, посетил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний.

«День святителя Николая – это праздник человеческой доброты. Я обращаюсь к вам, у которых впереди вся жизнь: не забывайте о том, что кроме помощи людей, которая обязательно должна быть в вашей жизни, есть еще и Божия помощь. Научитесь обращаться в молитвах к святителю Николаю и он вам обязательно поможет. Поможет повзрослеть, найти настоящих друзей и любимую работу», - пожелал управляющий делами УПЦ.

Дети подготовили гостям концерт и подарили пряники, которые изготовили сами.

Каждому воспитаннику центра реабилитации митрополит Антоний вручил иконку и сладкий подарок. В дар центру реабилитации также была передана бытовая техника от благотворительного фонда Предстоятеля УПЦ «Мир вам!»

Как сообщил директор центра реабилитации Игорь Филипов, сейчас в учреждении пребывает 43 ребенка в возрасте от 2 до 18 лет. Почти каждого из них привела сюда трагедия в семье.

«Дети у нас находятся до 9 месяцев. В основном попадают из неблагополучных семей и остаются, пока их не устроят в новые семьи или в детские дома семейного типа», - рассказал Игорь Филипов.

Старшеклассник Ростислав почти не улыбается. Он находится здесь три недели. На вопрос, как сюда попал, отвечает сухо: «В семье были проблемы». Но в центре реабилитации все же ему нравится и в конце разговора он немного оживает: «Надеюсь, что со мной все будет хорошо».

Софии Савченко 17 лет. «Я уже три месяца в центре и нашла здесь много друзей. Мы - одна большая семья, а наш папа – директор. Все дружные, милые, все друг другу помогаем, хоть и ссоримся, но потом миримся. Здесь мне нравится. А мое самое заветное желание – чтобы всех детей этого центра родители забрали домой», - сказала девушка.

Детей центра реабилитации в этот день также поздравили заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов, представитель Управления госрыбагентства Киевской области и фирмы «Scania».

Дети показали гостям свои комнаты и рассказали об успехах и планах на будущее.