Предстоятель УПЦ рассказал, как происходило освобождение украинского военного

«Церковь всегда пытается помочь человеку, который находится в беде — это наш священный долг и мы с готовностью делали все, чтобы Тарас был на свободе». Об этом сказал во время брифинга 19 декабря Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Предстоятель рассказал, как происходило освобождение украинского военного, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Церковь всегда пытается помочь человеку, который находится в беде — это наш священный долг и мы с готовностью делали все, чтобы Тарас был на свободе». Об этом сказал во время брифинга 19 декабря 2016 года Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Предстоятель рассказал как происходило освобождение украинского военного, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Пресс-конференция с участием Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, освобожденного военнопленного Тараса Колодия и первого вице-спикера парламента Ирины Геращенко для представителей СМИ состоялась в Государственной научном учреждении «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины» Государственного управления делами (ГНУ «НПЦ ПКМ »ГУД).

Перед началом брифинга состоялась встреча Тараса и его мамы госпожи Галины с Президентом Украины Петром Порошенко, во время которой Тарас Колодий поблагодарил за освобождение всех причастных. «Хочу поблагодарить всех владык, которые помогли освободить из плена, сотрудникам СБУ, вам, господин Президент, маме и всем волонтерам, кто принимал в этом участие», — отметил он.

В начале пресс-конференции первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко вручила Блаженнейшему Митрополиту Онуфрий благодарность за освобождение военнопленного Тараса Колодия. «Мы должны поблагодарить за то, что это чудо накануне дня святого Николая произошло, Церковь», — сказала она.

Обращаясь к собравшимся, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий также подчеркнул, что без Божьей воли, данного освобождения не произошло бы.

«Я хочу всех поздравить с праздником в честь святителя Николая, великого угодника Божия, в своей земной жизни и после отшествия в вечность, много помогал людям, особенно тем, кто находился в беде, он в частности освобождал и пленных. Думаю, что не случайно Тарас находится среди нас именно сегодня, в этот день святого Николая », — сказал он.

Его Блаженство рассказал о том, как Украинской Православной Церкви удалось помочь в освобождении из плена Тараса, в котором он находился два года. Предстоятель в частности отметил важное участие в этом деле Святейшего Патриарха Кирилла, который отреагировал на просьбу Блаженнейшего владыки освободить украинского военного и всячески способствовал этому.

«Тарас — наш земляк, хотя я его и не знал лично, но знал его друзей. Сергей Билошицкий, командир того батальона, где Тарас служил и служит, просил меня, чтобы мы помогли в освобождении Тараса и мы это сделали с удовольствием, — рассказал Митрополит Онуфрий. — Церковь всегда пытается помочь человеку, который находится в беде. Это наш священный долг и мы с готовностью делали все, чтобы Тарас был на свободе».

Приветствуя Тараса с его освобождением, Его Блаженство сказал: «Мы поздравляем, Тарас, тебя с новой страницей твоей жизни. Она будет красивой, ты подлечишься определенное время, и снова вернешься к полноценной жизни и будет Бог с тобой».

Напоследок он отметил, что Украинская Православная Церковь и в дальнейшем будет пытаться делать все возможное, чтобы помогать в освобождении украинских военных.

«Наш Президент просил нас об этом. Он очень переживает о том, чтобы наши плененные были освобождены. Мы имели с ним разговор о том, что будем всеми средствами и теми возможностями, которые есть, как верующие люди, с радостью помогать. В этом вопросе у нас есть полное понимание и опыт плодотворного сотрудничества».

Он напомнил, что, при прямом участии Украинской Православной Церкви были уже освобождены из плена пятнадцать украинских военных, включая Тараса Колодия.

«Мы будем делать все возможное для того, чтобы все были освобождены, чтобы никто из наших украинцев, из наших земляков, не находился в плену», — подчеркнул Предстоятель УПЦ.

Отвечая на вопрос журналистов Тарас отметил, что даже не надеялся на то, что будет освобожден и вернется домой в эти дни. Его мама Галина поделились, что молилась за своего сына постоянно.

«Спасибо всем, кто меня поддерживал и тем, кто присоединился к освобождению. И верю, и надеюсь, что каждая мама почувствует ту же радость, что я чувствую. Верю, что это освобождение произошло с Божьей помощью. Все это время я молились за сына», — рассказала мама Тараса.

Утром этого дня Тарас Колодий молился за богослужением, которое возглавил Блаженнейший Митрополит Онуфрий в Покровском монастыре столицы.

Ирина Геращенко в конце встречи сообщила, что по поручению Президента Украины, Тарас Колодий будет проходить реабилитацию в клинике, где состоялся брифинг.