Спасти Эльнура: деньги на лечение собраны

Никто не мог ожидать, что Эльнур Ашрафов, этот 8-летний здоровый и активный мальчуган, окажется на больничной койке. И, судя по всему, надолго.

Об этом "УНИАН-Религии" рассказали в БФ "Надеюсь и верю".

Август прошлого года стал поворотным моментом в судьбе ребенка. Началась резкая реакция на обычную плановую пробу Манту. В дальнейшем болезнь действовала коварно и неоднозначно.

Долгие месяцы врачи не могли определить истинный диагноз. Без терапии с каждым днем лейкоз становится все сложнее для лечения. Все это время Эльнур чувствовал себя очень плохо – боли в спине, высокая температура. Три месяца малыша ошибочно лечили от туберкулеза. После были многочисленные безрезультатные обследования. Состояния ребенка ухудшалось, а диагноз так и не был определен.

Когда из поликлиники Эльнура направили в Областную детскую клиническую больницу, заболевание наконец-то было диагностировано. У мальчика острый лимфобластный лейкоз. В больницу его привезли в карете «скорой помощи». Самостоятельно он уже не мог передвигаться.

Потянулись больничные будни. Коварная болезнь требует лечения химиотерапией. А это значит, что семье нужно искать средства для приобретения дорогостоящих медпрепаратов. Стоимость некоторых из них - тысячи гривен. Стоимость всего лечения измеряется уже сотнями тысяч.

Мама Эльнура воспитывает одна. Она обращается с просьбой помочь вылечить ребенка.

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