Предстоятель УПЦ помог освободить из двухлетнего плена последнего украинского "киборга"

На контрольном пункте Еленовка-Волноваха 18 декабря состоялась передача украинского бойца 80-й аэромобильной бригады ВСУ Тараса Колодия, который защищал Донецкий аэропорт и попал в плен два года назад.

Как сообщает Центр информации УПЦ, освобождение стало возможным благодаря ходатайству Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Сроком передачи была установлена дата до 19 декабря.

"Жены и матери украинских военных посетили Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. Владыка сделал все возможное, чтобы начать процесс освобождения пленников путем переговоров, контактов через Украинскую Православную Церковь. Удалось договориться, чтобы к празднику святителя Николая можно было освободить хотя бы одного украинского военного. Мы никого не обменивали. Мы просто договорились, чтобы его отпустили", – отметил епископ Ирпенский УПЦ Климент (Вечеря) в эфире одного из центральных телеканалов.

Освобождение львовянина Тараса Колодия стало результатом миротворческого участия Церкви в разрешении вооруженного конфликта на востоке Украине.

Об освобождении Колодия из плена сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Только что председатель СБУ доложил об освобождении нашего "киборга" Тараса Колодия. После почти двух лет плена он на свободе. Спасибо всем, кто способствовал этому!" - написал президент в своем Twitter.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко поблагодарила Церковь и всех причастных к освобождению Тараса Колодия на своей странице в Facebook и сообщила о том, что он пройдет лечение в клинике 4 управления.

"Я всегда знала, что Святой Николай существует! Тарас Колодий на свободе", - написала она.

Как сообщает официальный сайт Украинской Православной Церкви, Президент Украины Петр Порошенко и Предстоятель Украинской Православной Митрополит Онуфрий договорились о совместной координации деятельности Государства и Церкви в деле освобождении украинских пленных.

На официальном сайте Русской Православной Церкви сообщается о том, что ходатайство Блаженнейшего Митрополита Онуфрия поддержал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл "и обратился к лицам, от которых зависело положительное решение по данному вопросу". В РПЦ заявили, что считают важным "скорейшее освобождение удерживаемых обеими сторонами конфликта лиц, где бы они ни находились".

Как сообщалось, усилиями УПЦ в течение двух лет из плена уже были освобождены украинские военные, находившиеся на территориях неподконтрольных Украине.