Митрополит Онуфрий поздравил детей переселенцев с днем святого Николая (фото)

Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий поздравил детей переселенцев с востока Украины с днем святителя Николая.

Как сообщает Центр информации УПЦ, Блаженнейший принял 70 детей в своей резиденции в Киево-Печерской лавре. Они получили подарки и благословение митрополита Онуфрия. Мероприятие состоялась при поддержке благотворительного фонда Предстоятеля УПЦ «Мир вам!»

«Поздравляем вас, дорогие детки, с наступающим праздником святителя Николая. Он был дивным угодником Божиим и любил делать людям добро. Помогал бедным, защищал несправедливо осужденных. Он перешел в вечность, к Богу, но продолжает и сейчас творить добро людям. Мы хотим от имени святителя Николая вручить вам эти маленькие подарки. Чтобы вы были счастливы, здоровы, росли умными, были красотой нашей Украины и были угодными в очах Божиих», - сказал Предстоятель УПЦ.

Дети в свою очередь поздравили Предстоятеля УПЦ с праздником и прочитали ему стихотворения, посвященные святителю Николаю.

На встречу с Митрополитом Онуфрием пришла Елена с детьми-двойняшками из Донецка, которые живут в центре для переселенцев в селе Коцюбинском под Киевом.

«Господь милостив к нам и только по его милости мы сейчас и сыты и одеты. Я сама педагог, мы всегда со своими воспитанниками в детском саду праздновали день святого Николая. А мои родные детки на свет появились чудом. Из-за болезни врачи категорически наставали на прерывании беременности. Но мы с мужем решили, что нужно рожать. Надеялись лишь на помощь Божию. И родились двойняшки Андрей и Виолетта. Сейчас им уже по пять лет. А через время Господь нам подарил и третьего», - рассказывает Елена.

Получил подарок от митрополита десятилетний Саша со своей мамой Светланой, которые переехали в Киев из Ровеньков Луганской области.

«Для нас это особенный праздник. День святого Николая мы отмечаем всегда», - говорит Саша. А мама добавляет: «На день святого Николая 21 год назад я вышла замуж и у нас все хорошо».