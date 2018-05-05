Предстоятель УПЦ поздравил маленьких пациентов Национального института рака с днем святого Николая (фото)

Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий накануне дня святителя Николая посетил детское отделение Национального института рака (НИР).

Как сообщает Центр информации УПЦ, Блаженнейший поздравил маленьких пациентов, медперсонал c днем святителя Николая Чудотворца и вручил подарки. Мероприятие состоялось при поддержке благотворительного фонда Митрополита Онуфрия "Мир вам!"

«Во время земной жизни святитель Николай совершал множество добрых дел. Пусть наши небольшие подарки в память о святителе Николае напомнят о его добрых делах. Здоровья вам! Чтобы Господь помог всем выздороветь, радовать родителей и прославлять Бога своими добрыми делами», - пожелал Предстоятель УПЦ.

На память о встрече дети вручили Блаженнейшему картину-аппликацию.

«Примите этот подарок и нашу огромную благодарность за то, что вы пришли к нам. Только с большой верой в сердце можно преодолеть все трудности и болезни», - сказала пациентка НИР Светлана Бондарь.

Митрополит Онуфрий посетил детей в палатах детского отделения.

Директор Национального института рака Елена Колесник отметила огромную пользу таких встреч для своих подопечных.

«В душе каждого ребенка должен быть праздник. Нельзя постоянно думать о болезни. Такие радостные моменты в их жизни должны быть. Позитивный настрой этого дня обязательно повлияет на их дальнейшее выздоровление», - сказала Елена Колесник.

Сейчас в детском отделении НИР проходят лечение 45 пациентов. В течение года здесь принимают более 300 детей на стационаре и более 3 тыс. детей амбулаторно. Выздоравливают из них около 65%.

«Забота Церкви дает детям уверенность, что они находятся под крылом Господа. Это очень важно. Нам помогает храм святых Космы и Дамиана. Детей исповедуют, причащают. И мы знаем, что в любой момент получим духовную поддержку и помощь», - рассказал главный детский онколог Украины Григорий Климнюк.

Настоятель храма святых бессребренников Космы и Дамиана при НИР протоиерей Евгений Милешкин отметил, что главная задача общины храма – облегчить душевную и физическую боль пациентов больницы.

«Храм был открыт в 2003 году. Каждый понедельник встречаемся с родителями наших маленьких пациентов. Дети у нас причащаются. А к тем детям, которые не могут ходить, мы приходим каждую субботу после Литургии. Большую помощь оказывают волонтеры Ионинского монастыря», - говорит священник.

В свою очередь один из волонтеров, редактор сайта donor.org.ua Александр Брусиловский отметил, что ассоциации молодых доноров Украины удалось скоординировать работу многих людей и помочь тысячам детей.