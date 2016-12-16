В Украину приедут православные паломники из Сирии, Иордании и Ливана

Состоялась встреча директора Паломнического Центра при Отделе внешних церковных связей Украинской Православной Церкви Телиженко Владимира с епископом Эрзурумским Кайсом (Садиком), викарием Блаженнейшего Патриарха Антиохийского.

Об этом сообщает Паломнический Центр УПЦ.

Во время встречи обсуждались вопросы прибытия в Украину православных паломников из Сирии, Иордании и Ливана.

Верующие Антиохийской Церкви планируют посетить святыни Киева, Одессы и Святую Успенскую Почаевскую Лавру. Желая познакомить паломников с историей и бытом Украины, владыка выразил желание включить в программы пребывания паломников из Антиохийской Церкви также и культурные объекты, связанные с историей Украины: Национальный заповедник «Хортица», «Музей иконы» в Радомышле, музеи народного быта и истории Украины.

Возглавляя международный молодежный центр в Иордании, епископ Кайс в свою очередь пригласил молодежь из Украинской Православной Церкви посетить с паломническим визитом их Духовный центр в Аммане (Иордания).