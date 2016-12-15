В Страсбурге финишировали мероприятия УПЦ, посвященные православной духовности Афона

Заключительный этап юбилейных мероприятий, посвященных 1000-летию древнерусского монашества на Афоне, прошел в «парламентской столице Европы», Страсбурге (Франция), сообщает news.church.ua.

Организованный Украинской Православной Церковью и Международным институтом афонского наследия в Украине духовно-просветительский вечер, посвященный традициям Святой Горы Афон, состоялся 13 декабря в страсбургском католическом культурном центре им. апостола Фомы.

Открыл вечер епископ Боярский Феодосий, викарий Киевской епархии УПЦ. Он зачитал приветственное слово от имени Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Также перед присутствующими выступил представитель Русской Православной Церкви при Совете Европы, настоятель православного прихода Всех святых в г. Страсбурге игумен Филипп (Рябых).

В мероприятии приняли участие представители различных национальностей: украинцы, русские, французы, немцы. Присутствовали сотрудники аппарата Совета Европы.

В завершение мероприятия украинскими гостями всем присутствующим были подарены иконки прп. Иоанна Вишенского Святогорца и Собора всех Святогорских Преподобных.

Как сообщалось ранее, в девяти городах Европы в течение месяца (ноябрь-декабрь) Украинской Православной Церковью и Международным институтом афонского наследия в Украине был реализован масштабный духовно-просветительский проект, посвященный 1000-летнему наследию Святой Горы Афон.

В рамках реализации проекта в Польше, Чехии, Германии, Швейцарии, Италии и Франции была проведена серия научных и духовно-просветительских мероприятий по теме: «Афон — Киев. К 1000-летию духовно-культурных связей».

В частности, юбилейные мероприятия были проведены в Варшаве, Праге, Карловых Варах, Гамбурге, Неаполе, Риме, Женеве, Милане. Завершающий этап серии мероприятий состоялся в Страсбурге.

Организаторами выступили Отдел внешних церковных связей Украинской Православной Церкви, Синодальный отдел «Церковь и культура» и Международный институт афонского наследия в Украине.

Проект реализовывался при поддержке Поместных Церквей: Константинопольской Православной Церкви, Русской Православной Церкви, Польской Православной Церкви, Православной Церкви Чешских земель и Словакии, Сербской Православной Церкви, а также других международных научных и религиозных организаций и учреждений.

Осуществлялся проект по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.