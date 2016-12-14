В Милане делегация УПЦ познакомила местных жителей с православной духовностью Афона

В Милане (Италия) около 200 человек пришло 11 декабря 2016 годана организованный Украинской Православной Церковью и Международным институтом афонского наследия в Украине духовно-культурный вечер, посвященный 1000-летию древнерусского монашества на Афоне.

Юбилейное мероприятие состоялось в конференц-зале Миланского католического университета Sacro Cuore при поддержке Миланской архиепископии Римо-Католической Церкви, Амброзианской библиотеки и миланского православного прихода свт. Амвросия Медиоланского.

Открыл вечер епископ Боярский Феодосий, викарий Киевской епархии УПЦ. Он зачитал приветственное слово от имени Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. От имени Миланской архиепископии Римо-Католической Церкви выступил ответственный за межхристианские связи диакон Роберто Пагани, который передал присутствующим приветствие от имени архиепископа Милана кардинала Анджело Скола. Также перед участниками выступили председатель Совета Христианских Церквей в Милане пастор Джузеппе Платонэ, директор отделения славистики Амброзианской библиотеки монсеньор Франческо Браски, настоятель православного храма в честь свт. Амвросия Медиоланского в Милане архимандрит Амвросий (Макар), настоятель болгарского православного прихода в Милане протоиерей Стефан Поликаров (Болгарский Патриархат), директор Международного института афонского наследия в Украине Сергей Шумило и ответственный за контакты с православными от бенедиктинского монастыря Бозе о. Адальберто Майнарди.

Афонский вечер в Милане собрал представителей различных национальностей и вероисповеданий: здесь были как православные, так и католики и протестанты, как украинцы, русские, молдаване, румыны и болгары, так и итальянцы.

Как сообщалось ранее, в девяти городах Европы в течение месяца (ноябрь-декабрь) Украинской Православной Церковью и Международным институтом афонского наследия в Украине реализовывается масштабный духовно-просветительский проект, посвященный 1000-летнему наследию Святой Горы Афон.

Организаторами выступили Отдел внешних церковных связей Украинской Православной Церкви, Синодальный отдел «Церковь и культура» и Международный институт афонского наследия в Украине.

В рамках реализации проекта в Польше, Чехии, Германии, Швейцарии, Италии и Франции проводится серия научных и духовно-просветительских мероприятий по теме: «Афон — Киев. К 1000-летию духовно-культурных связей».

Уже состоялись мероприятия в Варшаве, Праге, Карловых Варах, Гамбурге, Неаполе, Риме, Женеве и Милане. 13 декабря – Страсбург.

Проект реализовывается при поддержке Поместных Церквей: Константинопольской Православной Церкви, Русской Православной Церкви, Польской Православной Церкви, Православной Церкви Чешских земель и Словакии, Сербской Православной Церкви, а также других международных научных и религиозных организаций и учреждений.

Осуществляется проект по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.