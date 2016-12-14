В УПЦ напомнили о проблемах ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС – особые люди с ранимой душой и подорванным здоровьем. Об этом напомнил настоятель столичного храмового комплекса УПЦ в честь Архангела Михаила протоиерей Богдан Штим, сообщает Центр информации УПЦ.

«Среди наших прихожан есть немало ликвидаторов, которые имеют значительно больше проблем, чем люди их возраста. Они приходят к нам на богослужения с детьми и внуками. Наш приход всегда заботится о них, оказывает материальную помощь, больных и немощных посещают священники. Мы каждый день молимся за упокой погибших ликвидаторов, которые положили свою жизнь, защищая жизнь и мирный труд украинцев», - рассказал настоятель храма чернобыльцев.

Как сообщает Центр информации УПЦ, сегодня на территории храмового комплекса состоялась церемония возложения цветов к памятному знаку «Воинам Чернобыля» и мемориального кургана «Героям Чернобыля».

Мероприятие состоялось в связи с Днем чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В церемонии возложения цветов приняли участие Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий и Президент Украины Петр Порошенко.

Храмовый комплекс в честь Архангела Михаила посвящен памяти жертв Чернобыля. На территории корпуса находится мемориал – символическая могила с именами тридцати пяти членов пожарной команды, которая первой вошла в горящий 4-й блок атомного реактора Чернобыльской станции. Все они погибли от огромной дозы радиации. Община «чернобыльского» храма молится об упокоении героев-ликвидаторов за каждым богослужением, а в траурных мероприятиях у мемориала ежегодно принимают участие представители власти и сотни киевлян.