Управляющий делами УПЦ говорил о переводе и распространении Библии с руководителями Библейских обществ

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний встретился с группой руководителей национальных Библейских обществ.

Как сообщает сайт КДАиС, в группу, которую возглавил Майкл Перу, генеральный директор Объединенных библейских обществ, вошли также руководители Шотландского, Норвежского и Британского и зарубежного библейских обществ.

Митрополит Антоний рассказал гостям о ситуации с переводами и распространением Библии в Украине, о новом проекте перевода Нового Завета, осуществляется силами Украинской Православной Церкви для богослужебных нужд. Обе стороны выразили удовлетворение уровнем сотрудничества и вспомнили сложные времена советского времени, когда уже хранения Священного Писания рассматривалось как государственное преступление.

Гости смогли получить ответы на ряд вопросов относительно позиции Украинской Православной Церкви относительно внутренней жизни Церкви и ситуации в стране в целом. Они рассказали о праздновании «святая Слова Божьего», и другие проекты, осуществляемые Украинским Библейским обществом в этом году, когда отмечается 25-я годовщина создания общества.

В конце встречи гости получили подарки, а после ее завершения побывали на экскурсии по пещерам Киево-Печерской лавры.