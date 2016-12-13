В Женеве украинское афонское наследие вызвало живой интерес во Всемирном совете церквей

В Женеве (Швейцария) Украинской Православной Церковью и Международным институтом афонского наследия в Украине был проведен ряд мероприятий, посвященных 1000-летию древнерусского монашества на Афоне.

В частности, по приглашению представителя Константинопольского Патриархата при Всемирном совете церквей (ВСЦ) в Женеве архиепископа Иова Тельмисского состоялся визит в Православный центр Константинопольского Патриархата в Шамбези (Centre orthodoxe du Patriarcat œcuménique de Chambésy).

При поддержке официальных представительств Константинопольского Патриархата и Русской Православной Церкви при Всемирном совете церквей УПЦ и МИАНУ был проведен духовно-культурный вечер, посвященный 1000-летию связей Киевской Руси и Афона.

Во время мероприятия были представлены фотовыставка «Дорогами Афона» и показ документального фильма «Тысяча лет на Афоне», а также лекция директора Международного института афонского наследия в Украине (МИАНУ) и главного редактора альманаха «Афонское наследие» Сергея Шумило, посвященная 1000-летним духовным традициям Святой Горы. Также прошла презентация афонских издательских проектов УПЦ и МИАНУ.

Приветственное слово от имени Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия зачитал представитель Киевской духовной академии и семинарии УПЦ прот. Виталий Полищук.

В мероприятии, состоявшемся во Всемирном совете церквей (ВСЦ), приняли участие:

Митрополит Швейцарский Иеремия (Каллийоргис), управляющий Швейцарской митрополией и директор Православного центра Константинопольского Патриархата в Шамбези (с 1997 по 2003 гг. являлся президентом Конференции Европейских церквей);

Архиепископ Тельмисский Иов (Геча) — представитель Константинопольского Патриархата при Всемирном совете церквей, доктор богословия, профессор Института высших исследований в области православного богословия;

Представитель Коптской Церкви в Швейцарии епископ Лука;

Протоиерей Иоанн Саука (Румыния) — заместитель Генерального секретаря Всемирного совета церквей и ректор Экуменического института Боссэ (Institut œcuménique de Bossey), действующего при ВСЦ как подразделение Женевского университета;

Протоиерей Михаил Гундяев — представитель РПЦ при Всемирном совете церквей;

Профессор Дагмар Геллер — декан Экуменического института Боссэ и другие.

Мероприятие вызвало глубокий интерес среди присутствующих, состоялась оживленная дискуссия. Много вопросов об афонском наследии и традициях святогорского монашества задавал представитель Коптской Церкви в Швейцарии епископ Лука. С комментариями выступили митрополит Швейцарский Иеремия и архиепископ Тельмисский Иов (Константинопольский Патриархат), заместитель Генерального секретаря Всемирного совета церквей и ректор Экуменического института Боссэ протоиерей Иоанн Саука (Румынский Патриархат), представитель РПЦ при Всемирном совете церквей протоиерей Михаил Гундяев и другие.

Особую благодарность иерархи Константинопольского Патриархата и другие участники выразили как организаторам, так и Предстоятелю УПЦ Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, попросив передать ему свою признательность за подобную важную духовно-просветительскую инициативу.

Как сообщалось ранее, в девяти городах Европы в течение месяца (ноябрь-декабрь) Украинской Православной Церковью и Международным институтом афонского наследия в Украине реализовывается масштабный духовно-просветительский проект, посвященный 1000-летнему наследию Святой Горы Афон.

Организаторами выступили Отдел внешних церковных связей Украинской Православной Церкви, Синодальный отдел «Церковь и культура» и Международный институт афонского наследия в Украине.

В рамках реализации проекта в Польше, Чехии, Германии, Швейцарии, Италии и Франции проводится серия научных и духовно-просветительских мероприятий по теме: «Афон — Киев. К 1000-летию духовно-культурных связей».

Уже состоялись мероприятия в Варшаве, Праге, Карловых Варах, Гамбурге, Неаполе, Риме и Женеве. Далее график проведения следующий: 11.12. – Милан; 13.12. – Страсбург.

Проект реализовывается при поддержке Поместных Церквей: Константинопольской Православной Церкви, Русской Православной Церкви, Польской Православной Церкви, Православной Церкви Чешских земель и Словакии, Сербской Православной Церкви, а также других международных научных и религиозных организаций и учреждений.

Осуществляется проект по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.