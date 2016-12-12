Дьявол получает власть над человеком, когда он делает то, что он ему предлагает - Блаженнейший Онуфрий (рос.)

У свої недільній проповіді, виголошеній 11 грудня в Херсоні, Блаженніший Митрополит Онуфрій нагадав, що головна мета християнина — досягнути Царства Небесного, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

За словами Архіпастиря, Господь попускає іноді людям перетерпіти тілесні чи душевні страждання в земному житті, щоб з часом стати спроможними наслідувати життя вічне.

Предстоятель звернув увагу, що «диявол отримує владу над людиною частіш за все в той момент, коли вона починає робити те, що він їй пропонує».

«Злі сили завжди воюють проти людини. Вони намагаються збити її з правильного шляху і ввести в гріх, — зазначив Блаженніший владика. — Але Бог охороняє людину і не попускає випробувань вище від її сил. Дозволяючи дияволу володарювати над людиною деякий час, Господь намагається показати, іноді через тілесні страждання, що їй потрібно звернутися до Бога».

Митрополит Онуфрій наголосив, що «кожна людина може в якійсь мірі пережити дотик темної сили». В цей момент потрібно усвідомити, що ми знаходимося на невірному шляху.

«Сьогоднішнє Євангеліє вказує нам на те, що Бог може все, — сказав Його Блаженство. — Але ми маємо самі бажати звільнитися від пут диявола. Коли людина просить у Бога допомоги, коли вона кається у своїх гріхах, будує своє земне життя, пам’ятаючи про майбутнє, тоді ця людина вчиняє правильно».

«Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоби ми в своєму житті, з молитвою направляли погляд у вічність і на Бога, завжди пам’ятали про високе призначення – бути жителями Неба. Щоб ми робили все те, що приносить користь ближньому і що прославляє на землі Ім’я Боже. Тому, що людина – це свіча, яка має освічувати все навколо себе, щоб дивлячись на неї ті, хто не знають Бога, прославляли Небесного Отця. Кожен християнин має горіти нетлінним вогнем любові, жертвенної любові до ближнього і до Бога. Таке життя робить людину спроможною до вічного спасіння на небі у Христі Іісусі Господі нашому», — підсумував Предстоятель.