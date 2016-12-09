В УПЦ празднуют 26 лет со дня архиерейской хиротонии Блаженнейшего Онуфрия

9 декабря исполняется 26 лет со дня архиерейской хиротонии Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, сообщает news.church.ua.

В этот день в 1990 году Его Блаженство был хиротонисан в епископа Черновицкого и Буковинского.

На вверенной ему кафедре он совершал архипастырское послушание в течение 24 лет, после чего 13 августа 2014 года Собором епископов УПЦ был избран Предстоятелем Украинской Православной Церкви.