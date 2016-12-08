В Риме делегация УПЦ познакомила местных жителей с православным наследием Афона (рос.)

У Римі Українською Православною Церквою і Міжнародним інститутом афонської спадщини в Україні було проведено низку заходів, присвячених 1000-річчю давньоруського чернецтва на Афоні, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Зокрема, на території православної парафії св. Катерини в Римі з благословення правлячого архієрея Преосвященного Єпископа Богородського Антонія 4 грудня відбувся духовно-культурний вечір.

На наступний день, 5 грудня, в Римі були проведені зустрічі з представниками наукових установ. Так у Папському східному інституті відбулася зустріч з викладачами та студентами цього навчального закладу.

Окремо було порушено питання духовно-історичних зв’язків Італії з Афоном до розділення Церкви 1054 року. Зокрема, Сергій Шумило розповів про існування в давнину на Афоні кількох латинських монастирів, де жили вихідці з Риму, Амальфі, Неаполь, Калабрії і інших міст Італії.

Також в рамках заходів комплекти книг були передані для Ватиканської бібліотеки і Григоріанського університету.

Під час перебування в Римі представники УПЦ та МІАСУ провели зустрічі з представниками наукових кіл і громадськості, відвідали місцеві християнські святині.

Як повідомлялося раніше, в дев’яти містах Європи протягом місяця (листопад-грудень) Українською Православною Церквою і Міжнародним інститутом афонської спадщини в Україні реалізовується масштабний духовно-просвітницький проект, присвячений 1000-літній спадщині Святої Гори Афон.

Організаторами виступили Відділ зовнішніх церковних зв’язків Української Православної Церкви, Синодальний відділ «Церква і культура» та Міжнародний інститут афонської спадщини в Україні.

В рамках реалізації проекту в Польщі, Чехії, Німеччині, Швейцарії, Італії та Франції проводиться серія наукових та духовно-просвітницьких заходів на тему: «Афон – Київ. До 1000-річчя духовно-культурних зв’язків».

Вже відбулися заходи у Варшаві, Празі, Карлових Варах, Гамбурзі, Неаполі і Римі.

Далі графік проведення наступний: 08.12. – Женева; 11.12. – Мілан; 13.12. – Страсбург.

Проект реалізовується за підтримки Помісних Церков: Константинопольської Православної Церкви, Російської Православної Церкви, Польської Православної Церкви, Православної Церкви Чеських земель і Словаччини, Сербської Православної Церкви, а також інших міжнародних наукових та релігійних організацій і установ.

Здійснюється проект з благословення Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія.