В Киево-Печерской лавре до 18 декабря находится чудотворная икона Святителя Николая из храма в Чернобыле

В Трапезном храме Киево-Печерской лавры до 18 декабря находится чудотворная икона святителя Николая Мирликийского (XVIII ст.) из храма святого пророка Илии в Чернобыле.

Как сообщили в Киево-Печерской лавре, икона также имеет название «Никола, исцеляющий многих».

Первые упоминания о чудесах исцеления от этого святого образа были в XVIII ст. В 1840-х годах историк Лаврентий Похилевич привел документальные свидетельства: когда икону хотели перевезти в другой храм, на реке случалась буря.

В 30-е годы прошлого столетия святыня подверглась глумлению: во время Божественной литургии в храм ворвались безбожники, бросили образ святителя на землю и стали рубить топором. В скором времени все они умерли, а на иконе остались следы поруганий.

Во время войны храм дважды пытались взорвать. Местные жители приходили в церковь, ложились на пол и просили заступничества у святителя Николая.

Во время катастрофы на ЧАЭС в 1986 году в покинутом городе святитель Николай несколько раз спас Свято-Ильинский храм от мародеров. Воры принимали икону за живого сторожа и в панике убегали.

После аварии на ЧАЭС в один из засушливых летних месяцев произошли сильные лесные пожары, радиоактивный фон повысился в несколько раз. На ликвидацию пожара прибыли сотни пожарных, но огонь был таким сильным, что ничего не удавалось сделать. Тогда верующие крестным ходом обошли Чернобыль с чудотворным образом и стихия утихла.

После 12-летнего перерыва в Свято-Ильинском храме Чернобыля возобновились богослужения и икона стала преображаться: потемневшие краски отобразились новыми, более светлыми тонами. Верующие из разных уголков стали приезжать в Чернобыль, чтобы поклониться Николаю Чудотворцу. Икона побывала во многих городах Украины, где были зафиксированы чудеса и исцеления. В благодарность за помощь икона украшена дарами от духовенства и мирян.