Введенский монастырь столицы отпраздновал 20-летие возрождения

6 декабря в день памяти святого благоверного князя Александра Невского, Блаженнейший Митрополит Киевский и всей Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в Введенском монастыре столице, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

6 декабря 1996 постановил Священного Синода УПЦ приходской Свято-Введенский храм города Киева был преобразован в монастырь.

Во время малого входа Предстоятель удостоил клириков обители богослужебных наград.

За богослужением была возвнесена сугубая молитва о мире в Украине.

Во время Литургии Блаженнейший владыка совершил священническую хиротонию иеродиякона Агапита (Клочкова), насельника Рождества Пресвятой Богородицы мужского монастыря в урочище «Церковщина».