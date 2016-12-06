Введенский монастырь столицы отпраздновал 20-летие возрождения
17:08, 06 декабря 2016Православие
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6 декабря в день памяти святого благоверного князя Александра Невского, Блаженнейший Митрополит Киевский и всей Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в Введенском монастыре столице, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
6 декабря 1996 постановил Священного Синода УПЦ приходской Свято-Введенский храм города Киева был преобразован в монастырь.
Во время малого входа Предстоятель удостоил клириков обители богослужебных наград.
За богослужением была возвнесена сугубая молитва о мире в Украине.
Во время Литургии Блаженнейший владыка совершил священническую хиротонию иеродиякона Агапита (Клочкова), насельника Рождества Пресвятой Богородицы мужского монастыря в урочище «Церковщина».
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