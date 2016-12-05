Блаженнейший Онуфрий призвал православных чаще посещать храм

Именно в храме Пресвятая Дева Мария готовила свою душу для того, чтобы стать вместилищем Невместимого Бога.

Об этом сказал в своей воскресной проповеди Блаженнейший Митрополит Онуфрий в день Введения во храм Пресвятой Богородицы, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Иногда люди говорят, что не обязательно идти в церковь на молитву, что можно молиться на всяком месте, — отметил Блаженнейший владыка. — И это правда — можно молиться и надо молиться на всяком месте. Но есть такие места, которые для молитвы предназначены».

Он подчеркнул, что каждый человек, который старается жить по-христиански, это понимает.

«Православный человек знает, что в храме легче молиться, чем в другом месте. В храме есть та благодать, которая помогает человеку в его молитве. Храм — это место, где христианин духовно возрастает», — подчеркнул Предстоятель.

Он рассказал, что именно в храме Пресвятая Дева Мария готовила свою душу для того, чтобы стать вместилищем Невместимого Бога.

«Пресвятая Дева Мария провела в молитве в Иерусалимском храме девять лет. Там Она сделала свою душу палатой для Царя Небесного», — сказал Митрополит Онуфрий.

Его Блаженство напомнил, что храм — это также место, где совершаются Таинства.

«В храме Сам Господь находится постоянно Своим Пречистым Телом и Кровью. Здесь совершаются Таинства Евхаристии, крещения, венчания, миропомазания, покаяния, елеосвящения и рукоположения в священный сан», — отметил он.

Предстоятель при этом заметил: «действительно, нужно везде благодарить Бога и везде, на всяком месте, молиться, но самая сильная молитва в храме Божием».

«И мы дорогие братья и сестры, в этот день просим Святую Деву Марию, чтобы Она помогала нам жить духовно, чтобы мы не забывали, что храм Божий — это храм молитвы», — заключил он.