В Киев привезли икону Божией Матери "Милующая"

В столичном храме святой блаженной Ксении Петербургской (м. Харьковская, ул. Вишняковская 1а) до 14 декабря будет пребывать икона Божией Матери "Милующая".

Как сообщил Центру информации УПЦ клирик храма протоиерей Георгий Иващук, эта святыня является списком чудотворной иконы Божией Матери "Троодитисса", которая находится на Кипре (Греция).

"От этой иконы многие люди получают исцеление от рака, бесплодия, болезней зрения. Помощь при бесплодии икона Божией Матери "Милостивая" явила семейству греческого православного Ионикиса. Они с супругой молились и обещали, что новорожденный сын посвятит свою жизнь Богу. Молитвы были услышаны, но супруги решили, что не хотят отдавать долгожданное чадо в монашество. Они пришли в монастырь с большими дарами с целью откупиться. Камень сорвался сверху и непременно попал бы в ребенка, если бы икона "Милостивая" не наклонилась и не спасла бы его. На оборотной стороне святыни до сих пор запечатлен след от того камня. А Ионикис и его супруга более не стали противиться Божьей воле. Их сын, когда повзрослел, стал монахом", - рассказал отец Георгий.

Также священник отметил, что икона «Милостивая» побывала во многих городах Украины и почти везде были случаи исцелений.

Каждый день в 12.00 в храме святой блаженной Ксении Петербургской перед иконой "Милующая" будут служить молебен с чтением акафиста.

*** Согласно преданию, чудотворная икона Божией Матери "Троодитисса" написана евангелистом Лукой. Во времена иконоборчества Кипр продолжал иконопочитание и иконы прятали. Когда иконопочитание было восстановлено (в IX в.), эта икона чудесным образом была обретена в одной из пещер в горах Троодоса. В 990 году рядом с пещерой была возведена часовня, а позже основан монастырь.