Священник Волынской епархии УПЦ будет духовно окормлять военных на Востоке Украины

Председатель епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и другими военными формированиями Украины протоиерей Александр Мазурак отправился в зону боевых действий на Восток Украины вместе с двадцатью бойцами спецподразделения «Свитязь». Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии.

По благословению епископа Волынского и Луцкого Нафанаила перед отъездом протоиерей Александр отслужил короткий молебен. 29 ноября военнослужащие вместе со своим духовником отправились на очередную ротацию.

Стоит отметить, что это уже не первая поездка священника в зону военного конфликта, как духовника. Ранее он вместе со спецотрядом волынских правоохранителей дважды отправлялся в 40-дневные командировки на восток страны.

Как сообщают в пресс-службе, другие священнослужители Волынской епархии тоже опекают военных ВСУ. Так, протоиерей Александр Лановой, настоятель Свято-Успенского храма в селе Оконск, как волонтер и капеллан, 22 раза побывал в подразделениях украинских военных в зоне боевых действий. Священник доставил бойцам тысячи тонн продуктов питания, медикаменты, теплую одежду. Часто в такие поездки он брал по просьбе солдат Владимирскую икону Богоматери с оконского храма, перед которой совершал молебны. Кроме того, стараниями священнослужителей епархии из плена был освобожден не один украинский военнослужащий.

В Волынской епархии УПЦ поддерживают не только военных и их семьи, но и вынужденных переселенцев. В храмах епархии неоднократно осуществляли сбор средств и продуктов для них. Только в Святогорскую лавру было передано свыше 150 тонн продуктов и больше 100 тысяч гривен, собранных во время проведения Рождественского благотворительного концерта.