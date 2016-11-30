Самый большой гуманитарный груз за последних два года доставили священники УПЦ на Восток Украины (рос.)

17 тонн гуманітарної допомоги священики-волонтери Вінницької та Тульчинської єпархій УПЦ привезли наприкінці листопада в Донецьку область.

З 21 по 26 листопада 2016 року тривала чергова поїздка вінницьких капеланів-волонтерів протоієреїв Олексія Волкова і Анатолія Кузнєцова на схід України. Цього разу до вінничан приєднався клірик Тульчинської єпархії ієромонах Стефан (Поперечний). Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу Вінницької єпархії.

Разом із представниками громадських організацій БФ «Українська громада» та «Спілка десантників Вінниччини» священики доставили у зону військового конфлікту на Сході України 17 тонн гуманітарного вантажу.

Продукти харчування, одяг, предмети особистої гігієни, та іграшки, зібрані на парафіях Вінниці та району були передані у дитячі будинки міст Авдіївка та Часів Яр, а також у Будинок Милосердя при храмі Чуда Архістратига Божого Михаїла с. Новомихайлівка Мар’їнського району.

35 стареньких, серед яких більшість лежачих хворих, щиро дякували за надану допомогу вінничанам і усім небайдужим, які долучилися до ініціативи священиків.

Інша частина допомоги, яку зібрали на православних парафіях, а також на римо-католицьких парафіях м. Вінниці та смт. Дунаївці Хмельницької області, була передана військовим, які знаходяться в Авдіївській «промзоні». Бійцям також була спрямована допомога від Вінницького єпархіального управління, а також від підприємців і громадських діячів Вінниччини, педагогів та учнів навчальних закладів.

Священики також передали адресну допомогу для своїх парафіян, а у 59-й військово-медичний госпіталь, який знаходиться у м. Сєверодонецьку, — медичне обладнання та медикаменти від Вінницького Військово-Медичного Центру Центрального регіону.

За два з половиною роки, впродовж яких священики Вінницької єпархії прот. Олексій Волков та прот. Анатолій Кузнєцов здійснюють гуманітарні волонтерські рейси у зону бойових дій, ця поїздка була наймасштабнішою. Це стало можливим завдяки сприянню командувача ПС генерал-лейтенанта С. Дроздова та налагодженню співпраці Вінницької єпархії з Цивільно-Військовим Співробітництвом Збройних Сил України, які надали транспорт, пальне та супроводжували вантаж у зоні АТО.

Повернувшись до Вінниці, священики-волонтери від імені військових, а також мешканців дитячих будинків і інтернату для престарілих, які вони відвідали, передали подяку релігійним громадам м. Вінниці (храми: святителя Луки Кримського, великомученика Пантелеімона, святого праведного Іоанна Кронштадтського, преподобного Лаврентія Чернігівського, блаженної Ксенії Петербурзької, Свято-Троїцького), Вінницького району (храми сіл Михайлівка, Жабелівка, Лука-Мелешківська, Медвеже Вушко, Агрономічне, Лаврівка, Сокиринці) та усім тим, хто долучився до збору та передачі гуманітарної допомоги.