В Гамбурге делегация УПЦ провела мероприятия, посвященные 1000-летию древнерусского монашества на Афоне (укр.)

В одному з найбільших міст Німеччини Гамбурзі Українською Православною Церквою і Міжнародним інститутом афонської спадщини в Україні були проведені заходи, присвячені 1000-річчю давньоруського чернецтва на Афоні.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, відбулися вони у центрі православної культури Сербської Православної Церкви, що діє при сербській православній парафії Гамбурга.

27 листопада делегація УПЦ на чолі з заступником голови ВЗЦЗ УПЦ протоієреєм Миколаєм Данилевичем на запрошення єпископа Франкфуртського і всієї Німеччині Сергія (Карановича) Сербської Православної Церкви взяла участь у святковому богослужінні у сербському православному храмі св. Архангела Михаіла. За богослужінням протоієрей Миколай Данилевич співслужив правлячому архієрею і собору духовенства Сербської Православної Церкви.

Після богослужіння в сербському храмі з благословення владики Сергія відбулося відкриття фотовиставки “Стежками Афону”, яку привезли українські гості. На ній було представлено понад 50 робіт грецького фотографа Костаса Асимиса, на яких відображені види Святої Гори і святогірських монастирів, життя і побут афонських подвижників.

Цього ж дня у розташованому при храмі СПЦ центрі православної культури відбувся показ документального фільму «Тисяча років на Афоні», після чого присутні змогли послухати пізнавальну лекцію директора Міжнародного інституту афонської спадщини в Україні (МІАСУ) і головного редактора альманаху «Афонська спадщина» Сергія Шумило, присвячену 1000-літнім традицій Святої Гори Афон. У рамках вечора також відбулася презентація афонських видавничих проектів УПЦ і МІАСУ, після чого присутні змогли поставити запитання та отримати відповіді про різні аспекти життя, побуту, історії та спадщини святогірського чернецтва.

У заходах взяли участь клірики УПЦ і Сербської Православної Церкви, представники українського консульства в Гамбурзі, парафіяни УПЦ та СПЦ, представники громадськості.

Перед початком заходу у храмі кліриками УПЦ був здійснений поминальний молебень за спокій душ жертв Голодомору в Україні 1932-33 рр.

Цього ж дня заупокійну літію протоієрей Миколай Данилевич звершив у Генеральному консульстві України в Гамбурзі.

В ході спілкування делегації УПЦ з єпископом Франкфуртським і всієї Німеччини Сергієм (Карановичем) була досягнута домовленість і отримано благословення на опікування при сербському православному храмі Гамбурга українських православних парафіян, які проживають або тимчасово працюють в місті. З цією метою в храмі буде служити клірик УПЦ священик Іван Сухоняк.

Як повідомлялося раніше, в дев’яти містах Європи протягом місяця (листопад-грудень) Українською Православною Церквою і Міжнародним інститутом афонської спадщини в Україні реалізовується масштабний духовно-просвітницький проект, присвячений 1000-літній спадщині Святої Гори Афон.

В рамках реалізації проекту в Польщі, Чехії, Німеччині, Швейцарії, Італії і Франції проводиться серія наукових та духовно-просвітницьких заходів на тему: «Афон – Київ. До 1000-річчя духовно-культурних зв’язків».

Вже відбулися заходи у Варшаві, Празі, Карлових Варах та Гамбурзі. Далі графік проведення наступний: 01.12. – Неаполь; 04.12. – Рим; 08.12. – Женева; 11.12. – Мілан; 13.12. – Страсбург.

Організаторами виступили Відділ зовнішніх церковних зв’язків Української Православної Церкви, Синодальний відділ «Церква і культура» та Міжнародний інститут афонської спадщини в Україні.

Проект реалізовується за підтримки Помісних Церков: Константинопольської Православної Церкви, Російської Православної Церкви, Польської Православної Церкви, Православної Церкви Чеських земель і Словаччини, Сербської Православної Церкви, а також інших міжнародних наукових та релігійних організацій і установ.

Здійснюється проект з благословення Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія.