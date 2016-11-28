Представители УПЦ в Чехии рассказали о 1000-летии духовно-культурных связей с Афоном

В Чехии по благословению Высокопреосвященного Архиепископа Пражского и Чешских земель Михаила (Православная Церковь Чешских земель и Словакии) был проведен цикл мероприятий, посвященных 1000-летию древнерусского монашества на Афоне. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Организаторами выступили Отдел внешних церковных связей Украинской Православной Церкви, Синодальный отдел «Церковь и культура» и Международный институт афонского наследия в Украине.

В рамках юбилейных мероприятий в Праге и Карловых Варах 23 — 24 ноября состоялись духовно-культурные вечера, во время которых местным жителям были представлены фотовыставка «Дорогами Афона» и показ документального фильма «Тысяча лет на Афоне», а также проведены лекции директора Международного института афонского наследия в Украине (МИАНУ) и главного редактора альманаха «Афонское наследие» Сергея Шумило, посвященные 1000-летнему наследию Святой Горы Афон. Также состоялись презентации афонских издательских проектов УПЦ и МИАНУ.

Во время мероприятий посетители смогли прикоснуться к таинственному миру Святой Горы, узнать о духовно-исторических связях православного монашества Чехии, Словакии и Закарпатья с Афоном, о роли и влиянии святогорцев в возрождении Православия в крае в начале ХХ века, получить ответы на вопросы о разных аспектах жизни и деятельности афонских монахов, афонском наследии и традициях.

Также МИАНУ в дар библиотекам Пражской Архиепископии, Карлового университета, Прешовского университета и приходским библиотекам в Праге и Карловых Варах были переданы комплекты книг Сергея Шумило, посвященные 1000-летнему афонскому наследию.

В ходе пребывания в Праге 25 ноября состоялась встреча делегации УПЦ с Архиепископом Пражским и Чешских земель Михаилом. Стороны обсудили вопросы духовного окормления в Чехии украинской православной паствы и углубления межцерковного общения и сотрудничества между УПЦ и Православной Церковью Чешских земель и Словакии, проведения совместных церковных и научно-богословских конференций и других мероприятий.

Помимо православных приходов в Праге и Карловых Варах, делегация УПЦ также посетила православный женский монастырь свв. Вячеслава и Людмилы Чешских в Лоденице под Прагой, где подвизаются украинские монахини во главе с игуменией Валентиной (Гангур).

Как сообщалось ранее, в девяти городах Европы в течение месяца (ноябрь-декабрь) Украинской Православной Церковью и Международным институтом афонского наследия в Украине реализовывается масштабный духовно-просветительский проект, посвященный 1000-летнему наследию Святой Горы Афон.

В рамках реализации проекта в Польше, Чехии, Германии, Швейцарии, Италии и Франции будет проведена серия научных и духовно-просветительских мероприятий по теме: «Афон — Киев. К 1000-летию духовно-культурных связей».

График проведения мероприятий следующий: 20.11. – Варшава; 23.11. – Карловы Вары; 24.11. – Прага; 27.11. – Гамбург; 01.12. – Неаполь; 04.12. – Рим; 08.12. – Женева; 11.12. – Милан; 13.12. – Страсбург.

Проект реализовывается при поддержке Поместных Церквей: Константинопольской Православной Церкви, Русской Православной Церкви, Польской Православной Церкви, Православной Церкви Чешских земель и Словакии, Сербской Православной Церкви, а также других международных научных и религиозных организаций и учреждений.

Осуществляется проект по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.