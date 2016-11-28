Митрополит Антоний рассказал о сути Рождественского поста

Рождественский пост, который начался у православных христиан 28 ноября, дает возможность каждому человеку изменить свой внутренний мир и преобразить свою жизнь.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом в первый день поста сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Сегодня начинается особый период, который продлится 40 дней и закончится празднованием Рождества Христова - пришествия в мир Того, Кто изменил историю человечества, Того, Кто способен изменить жизнь каждого из нас. Многие интересуются особенностями постного рациона в эти дни. Но важно понимать, что пост - не диета, и не простой отказ от мясных и молочных продуктов. Пост - это особое время, отведенное для того, чтобы человек проанализировал свой внутренний мир, усилил молитвы и попытался изменить свою жизнь. Усмирение желаний, отказ от праздного времяпровождения, способствуют внутренней сосредоточенности и работе над душой», - отметил управляющий делами УПЦ.

Митрополит Антоний напомнил о том, что Рождественский пост это также время милосердия и добрых дел.

«Что могут позволить себе на обед сегодня пенсионеры, многодетные семьи или инвалиды? У христиан с давних времен существует традиция: деньги, сэкономленные на отказе от животной пищи, отдавались бедным и нуждающимся. Это должно быть важным делом на пути к Рождеству», - отметил митрополит Антоний.

Владыка Антоний убежден, что помощь ближнему, совершенная ради Христа, способна вызвать отклик в сердцах и превратиться в источник наших добрых дел, которые изменят ситуацию в обществе.

«В предрождественские дни важно чаще задумываться о том, в Кого мы верим и постараться осознать, что это для нас значит. Тогда православный храм станет родным, молитва будет необходима, как дыхание, а жизнь преобразиться. Приготовления к Рождеству Христову не должны ограничиваться лишь подарками, праздничным столом, украшением елки. Оглянитесь вокруг и начните совершать каждый день добрый поступок хотя-бы для одного человека. Нельзя недооценивать силу малых шагов, ведь все великие перемены начинаются именно так. Если начать прямо сейчас, к Рождеству многое изменится. Христос указал нам путь любви, следуя ему в повседневной жизни, этот путь приведет к миру и благоденствию для всей страны», - подытожил митрополит Антоний.