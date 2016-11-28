Во всех храмах и монастырях УПЦ состоялись панихиды по жертвам голодоморов в Украине

26 ноября на территории Национального музея «Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине» состоялась государственная церемония чествования памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в мероприятии приняли участие представители Украинской Православной Церкви митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел и викарий Киевской Митрополии епископ Ирпенский Климент, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В государственной церемонии приняли участие: Президент Петр Порошенко, Премьер-министр Владимир Гройсман, а также другие представители власти, религиозные лидеры различных конфессий и общественные деятели.

Президентом была объявлена общенациональная минута молчания и акция «Зажги свечу». В завершение собравшиеся возложили к мемориалу цветы и зажженные свечи.

В этот день по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви в связи с Днем памяти жертв голодоморов в Украине во всех храмах и монастырях УПЦ состоялись панихиды по усопшим в годы лихолетья.

Национальный Музей «Мемориал Памяти Жертв Голодоморов в Украине» (ул. Лаврская, 3) является центром увековечения памяти людей, которые погибли в годы голодомора, когда в мирное время и при благоприятных климатических условиях от голода умирали миллионы. Сегодня Мемориал является центром почитания памяти умерших, местом, где каждый имеет возможность помянуть своих безвинно убиенных родственников, соотечественников и помолиться за их души. Как известно, тоталитарный большевистский режим отнял у этих людей не только свободу и право на жизнь, но и изначальное право на достойное погребение по христианским канонам, а их души были лишены положенных погребальных обрядов.