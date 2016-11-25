В Запорожской епархии УПЦ создали свод правил поведения для клириков в соцсетях

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На сайте Запорожской епархии Украинской Православной Церкви появился целый свод правил поведения для клириков в соцсетях.

Как сообщает Заноза, в них, в частности, говорится о том, что священники должны разделять личные высказывания и официальную позицию Церкви. Так второй может считаться только та, которая получила благословение епархии.

Среди других правил — избегать пустых разговоров, не участвовать в политических спорах и не писать тезисов, которые имеют двойной смысл.

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