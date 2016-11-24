В УПЦ рассказали о причине безработицы среди украинской молодежи

Безработицу среди украинской молодежи может снизить популяризация рабочих специальностей, при этом причину обесценивания труда в современном обществе, стоит прежде всего искать в семьях.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, такую точку зрения высказал глава Синодального отдела по благотворительности и социальному служению УПЦ протоиерей Владислав Диханов.

«В традиционной украинской семье детей с ранних лет приучали быть полезными семье и обществу. Подрастая, они понимали, что только трудом можно прокормить себя и родных. Труд был в почете. Сегодня же дело не в том, что молодежь не может найти работу, а в том, что в своем большинстве, не хочет ее искать и трудиться», - считает протоиерей.

Глава отдела по благотворительности и социальному служению обращает внимание на то, что воспитание во многих современных семьях «превратилось в потакание любым детским прихотям».

«Во многих семьях дети, как «божки» для своих родителей. Вступая во взрослую жизнь, они думают, что им все принесут на тарелочке с голубой каемочкой и ждут такого же отношения в обществе, какое получили в семье. Им важно внимание, которое общество проявит к ним, а не то, что они могут дать ему. О выполнении долга зачастую не идет даже речи. Растет поколение людей, которые любят праздно проводить время. Страшно подумать, какие плоды будут у этого поколения. Оно само не знает как жить, чему же оно сможет научить своих детей?!», - констатирует священник.

Вместе с тем он уверен, что исправить ситуацию может правильное духовное воспитание.

Отец Владислав рекомедует молодым людям, вступающим во взрослую жизнь, не бояться труда, браться за любое посильное занятие, способное принести пользу обществу и достаток семье.

«Большое всегда начинается с малого. Многие великие люди начинали с чего-то очень незначительного и достигали высот. Нужно оглянуться вокруг и браться за то, что Господь посылает сегодня и сейчас. Потом могут появиться новые перспективы, по слову Господа – «в малом ты был верен, над многим тебя поставлю» (Мф. 25, 21). Человек, который добился успеха, может сказать: брался за малое и делал все для людей, как для себя. Только таким труженикам Господь открывает новые возможности», - заключил протоиерей Владислав Диханов.

Как сообщили украинские СМИ, количество официально зарегистрированных безработных в Киевской области составило 13,7 тыс. человек, из них 40,6% - молодежь до 35 лет.