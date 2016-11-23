Десятки тысяч украинцев сегодня молятся об упокоении почившего киевского митрополита

Тысячи верующих посетили сегодня могилу митрополита Владимира (Сабодана) в Киево-Печерской лавре.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, 23 ноября Предстоятелю исполнился бы 81 год.

В День рождения почившего Блаженнейшего люди молятся о его упокоении и несут цветы к месту его погребения у колокольни храма Рождества Богородицы.

«Это был необыкновенный человек, великий архипастырь, который украшал нашу Церковь, управлял ею более 20 лет и оставил в истории светлый, яркий и святой след», - сказал митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий после заупокойного богослужения.

Нынешний Предстоятель УПЦ поделился своими воспоминаниями о почившем митрополите и рассказал о его главном жизненном принципе.

«Он говорил - я никогда ничего не просил и никогда ни от чего не отказывался. Это на первый взгляд простые слова, но они отражают то состояние смирения, в котором находилась душа покойного Блаженнейшего Митрополита Владимира. Ведь смирение - это не безвольность, слабость или уступчивость. Смирение – это когда человек постоянно находится в борьбе с грехом, духовно трудится и свою жизнь сообразовывает с Законом Божьим. Мы сегодня молимся о упокоении души митрополита Владимира. Это тот сыновний долг, который мы можем и должны отдать в день его рождения. И пусть каждый из нас сегодня задумается, а на какой ступени духовного развития находимся мы?», - заключил митрополит Онуфрий.

Панихиду на могиле митрополита Владимира также отслужил наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел с монахами и духовенство со студентами Киевской духовной академии и семинарии, во главе с епископом Ирпенским Климентом.