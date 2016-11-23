26 ноября во всех храмах и монастырях УПЦ будут молиться о жертвах голодоморов
17:17, 23 ноября 2016Православие
1674
26 ноября по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви, Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, в связи с Днем памяти жертв голодоморов в Украине во всех храмах и монастырях УПЦ состоятся панихиды по усопшим в годы лихолетья. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Соответствующий циркуляр о поминовении душ погибших во время голодоморов был направлен всем епархиальным Преосвященным архиереям Украинской Православной Церкви.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter