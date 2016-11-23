81 год со дня рождения: Митрополит Владимир - о духовной жизни, задаче, миссии статусе УПЦ

23 ноября исполняется 81 год со дня рождения почившего Предстоятеля Украинской Православной Церкви, Блаженнейшего Митрополита Владимира (+2014, Сабодана).

Информационно-просветительский отдел УПЦ собрал подборку мнений и наставлений Блаженнейшего Митрополита Владимира, которые он озвучил в своих интервью для различных СМИ, а также фильм о Архипастыря.

«Я вернулся в свой дом. В свой родной дом. На свою Родину, которая меня воспитала… нельзя заявлять о своем патриотизме. Потому что мне кажется так, что это естественное чувство, которым оно является по отношению к матери родной, которая нас родила на этот свет…», — так в 1992-м году Блаженнейший Митрополит Владимир начал свою первую проповедь после избрания на пост Предстоятеля Украинской Православной Церкви. Это был тяжкий крест. Ему выпала историческая роль — стать во главе Украинской Православной Церкви и сохранить ее в очень сложное время, когда в руинах была не только страна, но и Церковь, измученная десятилетиями советского безбожия.

Наставления и мысли Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира

Что такое вера

Верить можно во все что угодно. Но вера становится религией только тогда, когда сплетается с правилами жизни, оценкой поступков, мудростью поведения, взглядом, устремленным в будущее.

О современной эпохе

Проблемы у человека во все времена после грехопадения одни и те же: заботы житейские и борьба со страстями и искушениями ради спасения бессмертной души. Меняются формы хозяйствования, политические системы, а человек остаётся тем же и точно также нуждается в спасительной помощи Божьей. При этом, действительно, каждая эпоха имеет свои особенности, ставит свои вопросы и вызовы перед Церковью и каждым христианином. Сегодня это секуляризация (обмирщение), которая пытается занять освободившееся место воинствующего атеизма и которая пытается сделать людей, по слову Откровения Иоанна Богослова, «ни холодными, ни горячими», заботящимися только о земном.

О главной задаче Церкви

В наше довольно непростое время желаю милости Божией и Божиего благословения. Имейте мир в душах ваших, и благословит Господь вас долголетием на земле. Несите слово Божие, которое содействует миру и взаимопониманию. Нести мир – это задача Церкви, и Церковь ее выполняет.

О том, что объединяет

Объединять верующих должна Евхаристия. Всех, независимо от возраста и социального положения. И это общение в таинствах и литургия («общее дело») может продолжаться общими делами и братским общением во внебогослужебное время.

О миссии Церкви

Приходит и качественный этап становления Церкви, когда приходы, монастыри должны быть не только очагами молитвы, но и центрами духовной, просветительской, интеллектуальной жизни, социального служения в селе, микрорайоне. Людям, которые приходят в храм помолиться и с чувством выполненного долга идут домой, должны вовлекаться в это делание, жить жизнью общины, ее заботами. Это проблема актуальна. Надо не бояться доверять людям, особенно молодежи, серьезные приходские дела. Не только слово, но и дело – путь к воцерковлению. В христианском делании пробудится христианин.

Как относиться к невоцерковленным друзьям

Побольше слушать и поменьше говорить. Побольше — учиться и поменьше — поучать. Научитесь искренне любить своих друзей независимо от их отношения к вере и Церкви, старайтесь им помогать и поддерживать. И искренне молитесь, чтобы благодать Божья коснулась и сердец ваших друзей.

Наибольшая боль

Это разделение православных, это раскол Церкви, который произошел 20 лет назад и который очень трудно уврачевать. Потому что пропаганда была сильная, насилие проявлялось по отношению к нам, захваты церквей, монастырей и прочие нападения. И письменно, и устно, и практически. Мы скорбим по этому поводу. Но найти пока что пути к единению не можем, потому что мешает политика. Политика тоже играет роль в жизни Церкви. Но мы надеемся, что православные люди, которые с ненавистью относятся к нашей Церкви, можно сказать, считая ее прокоммунистической, прорусской, изменят свое мнение. Это суть прискорбно, и мы молимся, чтобы Господь вселил в сердца наши дух мира, дух единства, дух понимания задачи и цели Церкви на земле. Господь призвал всех к единству. Он един пастырь и сказал, что будут едины овцы. Мы надеемся на это.

О политике

Церковь вне политики. Христос для всех. Хочу, чтобы в Церкви не было политики.

Об автономном статусе УПЦ

У УПЦ есть права широкой автономии и самостоятельности в управлении. Вопрос об автокефалии ребром сегодня не стоит, хотя разговоры идут и внутри, и за пределами Церкви. Мыслят, что это даст какие-то преимущества или же нивелирует существующие недостатки. Поместный Собор нашей Церкви, который проходил летом, отметил, что нас устраивает нынешний статус УПЦ. Такова официальная позиция нашей Церкви. Такова и моя позиция.

Какой Церковь будет через 10 лет?

Вижу Церковь в полном действии. При исполнении ее миссии и проповеди. И надеюсь, что Бог милосердный пошлет нам всеобщий мир, взаимное согласие совместно славить воскресшего Христа.

О книгах

Мне нравится из русских классиков Достоевский, из украинских классиков — стихи Тычины. Его родной брат был священником Черниговской епархии, когда я там служил. Мы очень много говорили, он был простой человек, но очень подкупал своим глубоким, без претензии, пониманием жизни.

О мечтах

Мечты, мечты, моя вы радость… Я мечтаю, чтобы Бог, если определит мне жить и трудиться, был бы ко мне милостив и помогал бы мне дойти свой путь до конца. А я, в свою очередь, буду прилагать все усилия, чтобы помочь другим людям. А такие возможности есть у каждого из нас. Если нет богатства, то есть доброе слово, воздыхание любви. Это поддерживает человека очень сильно.

Кто мы? Куда необходимо идти? Для чего создал нас Бог?

Мы — люди, созданные по образу и подобию Божьему. Идти нам необходимо по пути спасения, беря пример с Христа и святых угодников Божьих. А созданы мы для того, чтобы возделывать райский сад — мир, созданный Богом, и достичь Царствия Небесного, где нет ни болезней, ни печали, но жизнь бесконечная.

Просьба

Есть такая просьба моя — молиться за мир в Украине, за Православие украинское, чтобы Господь помог нам быть братьями перед Богом, Которому мы дадим ответ, и перед всем миром.

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан) родился 23 ноября 1935 года на Хмельниччине, в селе Марковцы Летичевского района. Возглавлял Украинскую Православную Церковь с 1992 по 2014 гг. Завершил свой земной путь 5 июля 2014 года.