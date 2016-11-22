В УПЦ подготовили на Рождественские каникулы масштабную просветительскую акцию для детей-сирот

В столице с 26 декабря по 5 января состоится благотворительная Рождественская акция «Былины древнего Киева», в рамках которой детей-сирот, детей из многодетных семей, воспитанников детских домов познакомят с преданиями древнего Киева.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, со ссылкой на организаторов - Паломнический Центр УПЦ, принимающая сторона предоставит детям экскурсионную программу по Киеву, а также обеспечит транспорт и питание.

«Подобные благотворительные акции в период Рождественских каникул мы проводим уже не первый год. В этом году мы решили показать детям места древнего Киева, которые связанны с былинами и преданиями. Это расширит их кругозор, воспитает любовь к Отечеству и истории. В программу поездки входит прогулка по Андреевскому спуску, посещение Замковой и Старокиевской горы, Киевского Детинца, Кирилловской церкви, Киево-Печерской лавры и пещер, а таже музеев», - рассказал директор Паломнического Центра УПЦ Владимир Телиженко.

Он отметил, что данное мероприятие может быть интересно организациям, которые занимаются благотворительной деятельностью и паломническими поездками.

«Желательно, чтобы заявки подавались организованно, но если будут желающие от отдельных людей, то мы будем присоединять их к уже поданным групповым заявкам», - добавил директор Паломнического Центра.

Также Владимир Телиженко добавил, что от отправляющей стороны ожидается формирование группы детей с сопровождающими документами и доставка их в Киев.