Благотворительные фонды Украины и Швейцарии передали УПЦ 10 тонн гуманитарной помощи
17:49, 21 ноября 2016Православие
1566
news.church.ua
В Центре гуманитарной помощи Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам УПЦ было разгружено 10 тонн гуманитарной помощи, сообщает Информационно-просветительский отдел.
Гуманитарный груз — одежда для взрослых и детей, медикаменты, памперсы и т.д. — были получены в рамках партнерского сотрудничества с благотворительными фондами «Дорога добра» (Украина) и «Il giardino dei bambini» (Швейцария).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter