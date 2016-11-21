Благотворительные фонды Украины и Швейцарии передали УПЦ 10 тонн гуманитарной помощи

В Центре гуманитарной помощи Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам УПЦ было разгружено 10 тонн гуманитарной помощи, сообщает Информационно-просветительский отдел.

Гуманитарный груз — одежда для взрослых и детей, медикаменты, памперсы и т.д. — были получены в рамках партнерского сотрудничества с благотворительными фондами «Дорога добра» (Украина) и «Il giardino dei bambini» (Швейцария).