В девяти городах Европы состоятся мероприятия, посвященные Святой Горе Афон

В девяти городах Европы в течение ноября-декабря пройдет духовно-просветительский проект, посвященный 1000-летнему наследию Святой Горы Афон.

Осуществляется проект по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В рамках реализации проекта в Польше, Чехии, Германии, Швейцарии, Италии и Франции будет проведена серия научных и духовно-просветительских мероприятий по теме: «Афон — Киев. К 1000-летию духовно-культурных связей».

В частности, проект предусматривает проведение в европейских городах передвижной фотовыставки «Дорогами Афона», на которой будут представлены фотоработы греческого фотографа Костаса Асимиса и дореволюционные фотографии афонских монастырей, показ нового документального фильма «Тысяча лет на Афоне», лекции директора Международного института афонского наследия в Украине (МИАНУ) и главного редактора альманаха «Афонское наследие» Шумило Сергея Викторовича, презентация афонских издательских проектов УПЦ и МИАНУ, живое общение и ответы на вопросы.

График проведения мероприятий следующий: 20.11. – Варшава; 23.11. – Карловы Вары; 24.11. – Прага; 27.11. – Гамбург; 01.12. – Неаполь; 04.12. – Рим; 08.12. – Женева; 11.12. – Милан; 13.12. – Страсбург.

Во время мероприятий посетители смогут прикоснуться к таинственному миру Святой Горы Афон, узнать о духовно-исторических связях с Афоном и его влиянии на формирование отечественной культуры и духовности, о присутствии запорожского казачества на Святой Горе, увидеть малоизвестные и потерянные отечественные обители Афона, получить ответы на вопросы о разных аспектах жизни и деятельности афонских монахов, афонском наследии и традициях.

Проект реализовывается при поддержке Поместных Церквей: Константинопольской Православной Церкви, Русской Православной Церкви, Польской Православной Церкви, Православной Церкви Чешских земель и Словакии, Сербской Православной Церкви, а также других международных научных и религиозных организаций и учреждений.

Организаторы: Отдел внешних церковных связей Украинской Православной Церкви, Синодальный отдел «Церковь и культура» и Международный институт афонского наследия в Украине.