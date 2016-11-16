Киевляне и гости города в ночь с 18 на 19 ноября будут молиться перед Почаевской иконой Божией Матери

В Киеве с 16 по 19 ноября в храме преподобного Феодора Освященного находится чудотворный список иконы Божией Матери «Почаевская».

Как сообщил Центру информации Украинской Православной Церкви настоятель храма протоиерей Петр Семащук, в ночь с 18 на 19 ноября в храме будет совершаться Всенощное бдение с Литургией. Начало богослужения - в полночь.

"Это именно тот список, который путешествует по всему миру и от которого совершается множество чудес - может даже больше, чем от иконы Богородицы, никогда не покидавшей Почаевской обители. К Почаевской иконе Божией матери со своими нуждами устремляются все. Икона является покровительницей незрячих. Поэтому в один из дней пребывания иконы в храме мы приглашаем людей, утративших зрение", - рассказал Петр Семащук.

Молебны с акафистами перед чудотворной святыней будут совершаться в храме четыре раза в день: в 10.00, 13.00, 16.00 и 19.00.

"Божия Матерь - мать большой христианской семьи. Мы, как дети, прибегаем к Ней со своими проблемами и трудностями. Она никогда не оставляет нас без утешения и Своей материнской любви. Свидетельством тому являются Ее Чудотворные иконы", - добавил настоятель храма.

Вечером 16 ноября икона Божией Матери «Почаевская» побывает в детском онкогематологическом отделении Киевской областной клинической больницы, где будет отслужен молебен, после чего икону пронесут по палатам.

Свято-Феодоровский храм находится по адресу: Киев, улица Овручская, 7 (от станции метро «Лукъяновская» - автобусом № 31 до остановки «Областная больница» или троллейбусом № 6 или № 18 до остановки «Улица Багговутовская»). Храм открыт с 08.00 до 20.00.

*** Почаевская икона Божией Матери хранится в Успенском соборе Почаевской лавры (Тернопольская обл.). В лавре образ находится над иконостасом центрального предела Успенского собора, на высоте четырех метров. Верующие могут приложиться к нему, когда священнослужители опускают древнюю чудотворную святыню на лентах вниз. Согласно преданию, оригинал иконы не должен покидать границы обители.

В поездках и крестных ходах за пределами Почаевской лавры участвует древняя чудотворная копия иконы. Благодаря молитвам перед этой православной святыней совершаются чудеса, объяснение которым не могут дать ни медики и ни ученые - больные получают исцеление неизлечимых болезней.

Икона написана маслом в византийском стиле на доске из липы. Она изображает Матерь Божию по пояс с Иисусом на правой руке. Также на иконе изображены святые: пророк Илья, мученик Мина, первомученик Стефан, преподобный Авраамий. Внизу - святые жены: Параскева, Екатерина, Ирина-дева.

В 1597 году монастырю икону подарила богатая вдова Анна Гойская, которая владела Почаевым во второй половине XVI века. В свое время в знак благодарности за сердечный прием эту икону Анне подарил греческий митрополит Неофит. Гойская просила Пречистую об исцелении слепого от рождения брата Филиппа. И произошло чудо - он прозрел. Тогда Гойская крестным ходом перенесла икону на Почаевскую гору для общего поклонения наделила монастырь землями. В 1866 году для чудотворной иконы была изготовлена риза из золота и драгоценных камней.