Сбор средств для помощи Насте Кибке закрыт

Застенчивая девушка Настя Кибка училась на третьем курсе колледжа экономики и права в Новомосковске Днепропетровской области. Занималась танцами, увлекалась психологией и мечтала стать криминалистом. Но этим летом ее счастливую студенческую жизнь растоптала коварная болезнь.

Об этом "УНИАН-Религии" сообщили в БФ "Надеюсь и верю".

В июне девочка заболела ангиной, которая дала осложнения. Настенька попала в больницу, где ей поставили страшный диагноз - острый лимфобластный лейкоз. Он звучал как приговор, но была и надежда - у нее первая стадия болезни, а это означает, что есть все шансы выздороветь.

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Осенью девочка сменила студенческую парту на больничную койку. Первый блок химиотерапии дался Насте нелегко. У нее появилась грибковая инфекция, тромбоз сосудов, замучили проблемы с кишечником. И это далеко не полный перечень сегодняшних проблем Настеньки.

Стандартное лечение не дало ожидаемого результата и девочке назначили высокодозную химиотерапию. Девочка очень болезненно переносит процедуры, а вместе с ней не находит себе места и ее мама.

«Моя доченька несколько лет серьезно занималась танцами, даже выступала в нашем местном Дворце металлургов, но все это теперь в прошлом, - рассказывает Елена Кибка. - Настя начитанная и умная девочка. Хорошо училась в школе и колледже. Не отличница, но всегда была хорошисткой. Она разнообразно одаренная - еще и хорошо рисует. Пока лежала в больнице нарисовала картину и подарила заведующей отделением. Сейчас этот рисунок висит у нее в кабинете. Всегда помогала по хозяйству, очень послушная и тихая девочка».

Мама Елена все время находится рядом с единственной доченькой, ради этого она даже уволилась с работы.

Настеньку поддерживают друзья и однокурсники. Приходят в больницу с гостинцами и рассказывают последние новости колледжа.

Сейчас у Насти «каникулы», она отдыхает дома, а со следующего понедельника опять ложится в больницу, где у нее начнется высокодозная химиотерапия.

«Лекарств нужно много и все они очень дорогие, - говорит Елена Кибка. - А мы живем на зарплату папы, который работает слесарем. Наша девочка так хотела стать юристом, служить в полиции, охранять порядок и законность в Украине. Мы верим, что она поправится, но без помощи добрых людей нам сейчас не справиться».

Давайте подарим прекрасной девочке Насте шанс на здоровую жизнь!

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