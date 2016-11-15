В Тбилиси почтили память ста тысяч грузинских мучеников

Тысячи верующих на Метехском мосту в центре столицы Грузии собрались в День поминовения ста тысяч грузинских мучеников, убиенных хорезмийцами в Тбилиси в 1227 году. На мосту был отслужен молебен, сообщает Спутник-Грузия.

Султан Хорезмский Джалал-Эд-Дин напал на Грузию в 1227 году. В первый день боя у Тбилиси грузинское войско доблестно отразило атаку врага, но жившие в Тбилиси персы ночью открыли ворота в город и впустили вражеские войска.

По приказу Джалал-Эд-Дина из Сионского храма вынесли иконы Богородицы и Спасителя, положили на середину моста через Куру и пригнав туда горожан, приказали пройтись по нему, попирая святыни. Тех, кто откажется от христианства и осквернит святые иконы, обещали оставить в живых, а остальным отсекали головы. Пожертвовали жизнью ради святынь сто тысяч грузин.