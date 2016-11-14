В Киеве проходит неделя молебнов с особыми прошениями перед сотней образов Богородицы

В Киеве с 14 по 20 ноября проходит неделя благодарственных молебнов с прошениями Богородице перед копиями Ее чудотворных и местночтимых икон.

Как сообщил Центру информации Украинской Православной Церкви руководитель благотворительного проекта «Наша лепта» протоиерей Владимир Косточка, молебны проходят в рамках выставки «Украина – дом Пресвятой Богородицы».

«На выставке представлены копии 107 чудотворных и местночтимых икон Божией Матери. Открытие выставки состоялось ровно год назад в Киево-Печерской Лавре. За это время выставка побывала в 25 храмах и монастырях Киева. По случаю годовщины выставки в храме святителя Николая Чудотворца при 17-й больнице города Киева пройдут благодарственные молебны Пресвятой Богородице с прошениям обо всех житейских нуждах», - сообщил отец Владимир.

В частности, киевляне и гости столицы могут подать на молебны прошения о мире и благополучии в семье, о даровании супружества и детей, о воспитании детей, о болящих, об учащихся, о мире в нашей стране и др.

Особо будут молиться и об обретении постоянного местопребывания выставки «Украина – дом Пресвятой Богородицы». Выставка нуждается в постоянном месте размещения экспозиции копий икон.

Молебны пройдут по адресу: Киев, пер. Лабораторный, 18. С понедельника по пятницу в 12.00, 15.00, 18.00. В субботу в 15.00, в воскресенье в 11.30 и 13.00. О работе проекта можно узнать на сайте: http://nasha-lepta.com.ua и https://vk.com/vustavkaua

*** Выставка «Украина – дом Пресвятой Богородицы» - благотворительная акция, которая проходит в рамках деятельности благотворительного проекта «Наша Лепта», созданного по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. Цель благотворительной выставки - сбор средств для детей-сирот, онкобольных, детей с инвалидностью, помощь многодетным семьям.