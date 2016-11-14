Священнослужитель обязан быть чистым проводником Божьей благодати - Предстоятель УПЦ

Во время своей воскресной проповеди 13 ноября Блаженнейший Митрополит Онуфрий особое внимание уделил греху гордыни и противоположной ему добродетели смирения.

Его Блаженство отметил, что гордый человек все чтобы не сделал доброго, приписывает себе. Тогда, как сам Господь своим примером показал, что все добрые дела исходят от Бога, а человек есть только средством в Его руках. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Он напомнил слова из притчи, которая читалась в этот день, об исцелении гадаринского бесноватого (Лк. 8, 26-39).

«Когда Спаситель исцелил этого человека, то не позволил ему, как он хотел этого, остаться с Ним и сказал: «возвратись в дом твой и расскажи, что́ сотворил тебе Бог», — отметил Предстоятель. — Этим Господь учит нас, что мы, совершая добрые дела, всегда должны помнить, что так через нас действует Божия благодать».

По словам Архипастыря, «если таким образом человек относится ко всем своим делам, его не охватит гордыня, потому, что он знает — заслуги все за добрые дела принадлежат не ему, а Богу».

Человек, делая что-то доброе, является проводником благодати Божией. И особо важно священнослужителям быть достойными той благодати, которая через них действует.

«Через нас Господь преподает свою благодать другим. Дай Бог, чтобы мы были чистыми проводниками, а не ржавыми. Потому, что за то, каким каждый из нас проводником будет – мы ответим перед Богом, — подчеркнул Его Блаженство. — Если священник порочен, грешен, преступен, то это ржавый проводник. А если ведет себя достойно, является во всем – в своем поведении, в слове, взгляде — примером для своей паствы, то это чистый проводник, через которого Бог проводит свою благодать».