В Киево-Печерской лавре посвятили в кадеты будущих защитников Отечества (фото)

Восьмая Церемония принятия «Торжественной клятвы кадета» — посвящение в кадеты и вручение погон кадетским классам лицея-интерната №23 Шевченковского района Киева состоялась в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

Молебен по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия перед торжественным началом вручения погон кадетам возглавил викарий Киевской епархии епископ Боярский Феодосий. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Погоны молодым кадетам вручили генералы Службы внешней разведки Украины, лицеисты Киевского военного лицея им. Ивана Богуна, выпускники кадетского корпуса, а теперь студенты Военного института телекоммуникаций и информатизации. После чего кадет лицея-интерната № 23 зачитал торжественную клятву.

Епископ Боярский Феодосий от имени Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия поздравил всех присутствующих.

«Пусть Господь щедро благословит всех вас! С самого рождения кадетских корпусов важное место в подготовке юных воспитанников принадлежало Православной Церкви, — отметил он, — и поныне православное воспитание лицеистов призвано достигать глубины человеческих сердец и прививать им не только любовь к Богу, а и чувство долга, преданность Родине, уважение и любовь к родителям, уважение к старшим».

На сегодняшний день лицей-интернат №23 «Кадетский корпус» с усиленной военно-физической подготовкой — это заведение нового типа, в котором обучается 700 воспитанников.

Директор лицея-интерната Головихина Наталья Михайловна в своем приветственном слове в частности отметила, что торжественная церемония в первую очередь является доказательством причастности к великой истории Украины: «Страны, которую освятил Великий князь Владимир — просветитель первых христиан, защитник и покровитель всех наших славных предков. Именно поэтому уже стало доброй традицией нашего корпуса, что первые шаги мы делаем в духовном центре Украины, святой Киево-Печерской Лавре».

По словам директора лицея, вера в Бога играет особую роль в воспитании будущих защитников Отечества.

«Без Бога не может быть хорошего дела, — подчеркнула Наталья Михайловна. — Для кадетов это была жизнь до и после. Они давали обет, а все мы просили у Господа благословения сегодня. Уже восьмой год мы приходим в самый волнительный для нас день на эту святую землю, в эту обитель».

Заведующий кафедрой военно-патриотического воспитания лицея, подполковник запаса Коваль Михаил Анатольевич рассказал, что готовились к посвящению лицеисты два месяца.

«Ребята, которые поступили в кадетский корпус планируют стать защитниками. А для того, чтобы стать защитниками нужно пройти определенный этап совершенствования, обучения. Они изучали устав, строевую подготовку, ходили в тир, посещали уроки духовности. В течение двух месяцев пытались проявить себя с лучшей стороны. И сегодня венец того, что прошли лицеисты — они стали более мужественными, честными, порядочными людьми, которые в будущем будут учиться защищать нашу Родину», — рассказал подполковник.

По его словам, большое внимание в лицее уделяют общению между поколениями. «Генералы службы разведки Украины, которые вручали сегодня ребятам погоны, это наши наставники. Они проводят уроки мужества в лицее, рассказывают о своих подвигах, жизненные истории. Это живой пример настоящих героев для кадетов».

Антон и Виталик — первые выпускники лицея рассказали, что их пригласили на праздник поздравить кадетов. «Мы первые выпускники этого кадетского корпуса. Четыре года назад нам те же генералы надевали погоны», — вспомнили ребята. Сегодня они уже студенты третьего курса Военного института телекоммуникаций и информатизации — будущие офицеры ВСУ.

Когда 1 сентября 2009 года, при поддержке Главного управления образования и науки Киевской городской государственной администрации и управления образования Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации, был открыт первый кадетский класс — в интернате №23 было всего 29 учеников. Это стало начальным этапом воссоздания кадетского воспитания в г. Киеве на принципах и традициях Киевского Владимирского кадетского корпуса. Теперь в лицее 26 классов, в которых воспитывают 700 кадетов.

«Хочется, чтобы наши дети были духовными, росли здоровыми морально, чтобы они были настоящими патриотами — патриотами своих родителей, своих одноклассников, своей столицы, своего государства. Надеюсь, что потихоньку в нашей стране воцарится мир, потому что подрастает очень хорошая смена», — отметила директор лицея Наталья Михайловна Головихина.

Празднование закончилось на площади перед храмом, где кадеты лицея-интерната №23 выпустили в небо белых голубей мира.