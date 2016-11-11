Днепр: тайны Благовещенского храма

В конце 2016 года, свое 120-летие со дня освещения отмечает Благовещенский храм, находящийся в Днепре на улице Рабочей, 3-б. Это один из самых известных храмов нашего города и выдающийся памятник архитектуры.

Но у этой церкви, оказывается, есть целый ряд тайн и загадок. У этого храма (возможно, единственного в городе) – двойное название. До сих пор не известен его архитектор. Больше полувека храм остается без колокольни, и до сих пор доподлинно неизвестно, когда и при каких обстоятельствах она была разрушена. Необычна причина строительства этой церкви, первоначально бывшей Императорской часовней.

По традиции, об этих тайнах и загадках нам расскажет давний друг Городского сайта, кандидат исторических наук, заведующий отделом Днепропетровского Национального исторического музея имени Яворницкого Максим Эдуардович Кавун.

«Императорская» часовня на Цыганской площади

«Нынешний Благовещенский храм – не первое культовое сооружение на данном месте, – рассказывает Максим Кавун. – Всю первую половину XIX века это была незастроенная окраина Екатеринослава, так называемая «выгонная земля». Город стал подбираться сюда только во второй половине XIX века. В 1850–1860-х годах застроилась Подгорная слободка – неблагоустроенный, полукриминальный анклав Екатеринослава, располагавшийся между Военной улицей (проспект Пушкина) и Болотной площадью, на месте которой позднее возник рынок «Озерка». Только в 1860-х годах Екатеринослав перешагнул через Аптекарскую балку, и на противоположном холме стала застраиваться Чечелевская слобода.

Район вокруг будущей церкви первоначально назывался Цыганской площадью, так как на этом месте любили ставить свои шатры цыгане. Район южнее (первые кварталы улицы Рабочей) до самой революции 1917 г. назывался Ярмарочной площадью. Название говорит само за себя – в этом месте собирались ярмарки и народные гулянья.

Характер этого района города был очень сложным. Здесь располагались слободки – самые неблагоустроенные участки с отсутствием регулярной планировки и высоким уровнем преступности. В 1860-х годах западнее Подгорной слободки, на восточном склоне Аптекарской балки, стала застраиваться Солдатская слободка с улицей Солдатской, позднее переименованной в Канатную. К концу XIX века эта местность представляла собой уже вполне сформированный городской район, которому нужны были свои культовые сооружения.

Исторически сложилось так, что местом строительства культовых сооружений стала Цыганская площадь – крупное пустое пространство. Позднее площадь называлась Александро-Невской и площадью Калинина. В XX веке площадь была застроена и исчезла с карты города. На ее месте теперь железнодорожный техникум, школа, стадион «Локомотив» и другие сооружения.

В 1889 г. на месте будущего Благовещенского храма была построена часовня в честь святого благоверного князя Александра Невского. По давней традиции часовни часто посвящали какому-нибудь знаменательному событию. Таким событием стало «чудесное спасение Царской Семьи». Речь идет о катастрофе 17 октября (29 по новому стилю) 1888 года возле станции Борки в Харьковской губернии. Тогда потерпел крушение императорский поезд, следовавший из Крыма в Санкт-Петербург, трагедия произошла на 295-м километре железнодорожной линии Курск – Харьков – Азов. При крушении поезда погиб 21 человек, а всего пострадало 68 человек. Но императорская семья чудом уцелела. После этого во многих местах возводились часовни и храмы в память «чудесного спасения». Не стал исключением и Екатеринослав.

В первую годовщину спасения императорской семьи на Цыганской площади была торжественно освящена часовня во имя святого благоверного князя Александра Невского. Церемонию возглавил епископ Екатеринославский и Таганрогский Серапион (Маевский). Освящению предшествовал грандиозный крестный ход. Имя часовни было выбрано с аналогией на имя Александра III. Интересно, что часовню освятили «для возбуждения усердия местных жителей к скорейшему сооружению постоянного каменного храма».

Через год на этом месте была освящена временная приходская Александро-Невская церковь. Почему был повышен статус культового сооружения? Во-первых, этот район крайне нуждался в полноценных храмах, а храмы строятся не за один год. Во-вторых, казалось солидным иметь в губернском городе Екатеринославе не часовню, а храм, посвященный спасению императора.

Часовня-церковь быстро стала популярной, поскольку других храмов в районе не было. Из-за этого площадь, переулок и даже спуск, находящиеся рядом, стали называться Александро-Невскими (в 1923 г. все три объекта были названы именем Калинина). Больше того – даже Благовещенский храм, поставленный на месте часовни, в народе называли двойным именем — в том числе Александро-Невским. В новом храме один из приделов носил название Александро-Невского. Поэтому в литературе часто Благовещенский храм называют вторым именем.

Церковь на заводской окраине Екатеринослава

Уже в 1889 году дирекция Александровского Южно-Русского или Брянского завода (затем завод Петровского, ныне «Евраз»), в то время самого крупного предприятия Екатеринослава, решила построить в западном районе города крупную Александро-Невскую церковь. По негласному кодексу того времени, строительство церкви являлось своеобразным «брендом» предприятия, символом его финансового благополучия и влияния на рынке. Важности проекту прибавляло и то обстоятельство, что заглавное название завода совпадало с названием церкви и именем императора.

Меценатами строительства, кроме дирекции Брянского завода, выступили другие промышленники, в частности, владельцы кирпичных заводов, расположенных неподалеку, в Рыбаковской балке (ныне Рыбальская). Но основным жертвователем выступил купец 1-й гильдии Яков Михайлович Михайличенко. Строительство из-за активного финансирования шло довольно быстро.

22 декабря 1896 года (по новому стилю 3 января 1897 г.) состоялось освящение новой церкви в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Правда, церковь до сих пор имеет два названия – Благовещенская и Александро-Невская. Второе название можно встретить в справочнике «Весь Екатеринослав», на открытках. Она построена на месте часовни Александра Невского, в честь князя был назван и один из приделов храма. Есть информация, что освящение церкви состоялось в день памяти канонизированного защитника православия Александра Невского. Цыганская площадь возле храма также получила название Александро-Невской (сейчас застроена).

Кто построил Благовещенскую церковь – придворный зодчий императора или епархиальный архитектор?

До сих пор остается загадкой вопрос – кто же является архитектором Благовещенской церкви в Екатеринославе? В историко-архитектурных работах существует информация, что в 1889 году дирекция Брянского завода заказала проект новой церкви не кому-нибудь, а крупнейшему столичному зодчему – придворному архитектору императора Александра III Николаю Султанову.

Эта логика довольно часто имела место в Екатеринославе и не должна удивлять. По этой же схеме выстроено роскошное здание Английского клуба 1890-1891 гг. (Дом офицеров, ул. Воскресенская, 3), которое проектировал петербургский архитектор Александр фон Гоген, и Окружной суд 1896-1898 гг. (областная прокуратура, просп. Яворницкого, 38), который спроектировал петербургский архитектор Александр Векшинский. И примеры эти не единственные.

Однако в некоторых публикациях имеется информация, что архитектором Благовещенской церкви является екатеринославский архитектор Леонид Бродницкий. Я склоняюсь к версии, что в основу был взят проект для церкви Брянского завода 1899 г., разработанный Н.В. Султановым, а осуществление на месте и привязку курировал Л.А. Бродницкий. Такая практика была в целом типичной для провинциального зодчества. Однако нужно отметить, что вопрос об авторстве здания храма может быть закрыт только после обнаружения источников – чертежей, протоколов и других документов.

Кто же эти два архитектора, два возможных автора храма?

Академика Николая Султанова называют классиком «неорусского стиля» в архитектуре конца XIX века. Этот стиль соединял в себе византийские черты и традиционные формы русского средневекового зодчества. Зодчий получил известность во время правления императора Александра III, превратившись фактически в придворного архитектора.

Николай Владимирович Султанов (1850-1908) был талантливым архитектором. Он окончил Строительное училище в Санкт-Петербурге (в 1873 г.), получил специальность гражданского инженера. Султанов стал известным исследователем древнерусской архитектуры, читал курс лекций по древнерусскому зодчеству в Археологическом институте в Петербурге (в 1882-1885 гг.). Он посетил также Италию, Грецию, Турцию.

Архитектурная карьера Султанова началась с высокой ноты. После знакомства с графом С. Д. Шереметевым, он стал домашним архитектором этой династии. С 1878 по 1891 гг. Султанов работал домашним архитектором Шереметевых и Юсуповых. С 1895 по 1903 гг. возглавлял свою альма-матер, называвшуюся тогда Институт гражданских инженеров. Венцом признания стало звание академика Академии художеств в 1893 году.

В период правления Александра III (1881-1894 гг.) Султанов фактически превратился в придворного архитектора. Он стал живым классиком «неорусского стиля», идеально отвечавшего вкусам императора. Зодчий спроектировал ряд знаковых построек. Это «придворный» собор Петра и Павла в императорской резиденции Петергоф (1895-1905) и архитектурная часть памятника Александру II в Кремле (1893-1898). Султанов также прославился реставрацией древнерусских зданий, например, церкви в Останкино, дворца царевича Дмитрия в Угличе на Волге. Ему поручали отделку роскошных дворцов, например, дизайн интерьеров дворца Юсуповых в Петербурге и генерал-губернаторского дома в Москве. А ученик Султанова Василий Косяков построил знаменитый Морской собор в Кронштадте.

Также в литературе можно встретить информацию, что проект Султанова был использован для строительства другой городской церкви, тоже Александро-Невской. Она была построена в конце 1890-х годов неподалеку от первой – на Чечелевском кладбище (парк Калинина, ныне парк Памяти и примирения), и была снесена в середине XX века. Правда, эта церковь выглядела настолько скромно и провинциально, что версия об авторстве Султанова мне кажется очень сомнительной.

Леонид Альбертович Бродницкий – выдающийся екатеринославский зодчий. Он родился в 1864 г. в Екатеринославе и пошел по стопам отца – губернского архитектора в 1860-х годах, автора проекта костела в Екатеринославе, почтовых станций, мостов и других объектов. Леонид Бродницкий стал епархиальным, а затем и губернским архитектором. Как раз во время работы епархиальным архитектором Бродницкого и строился Благовещенский храм. Л.А. Бродницкий – автор проекта православной церкви Святого Николая в Каменском; особняка, а ныне дома-музея Д.И. Яворницкого; Аудитории народных чтений (ул. Половицкая, 5, совместно с С.Ю. Харманским) и других объектов.

Храм в Екатеринославе имеет «двойника» в Павлограде

Имеется еще одна архитектурная загадка в истории Благовещенского храма. 15 октября 1898 г. в городе Павлоград был освящен собор Спасо-Нерукотворного Образа, известный больше как «Церковь Голубицкого», в память о меценате строительства, купце и городском голове Якове Федоровиче Голубицком. Храм сохранился, и сейчас является кафедральным храмом Павлограда. Но дело в том, что его облик в основной части является… практически точной копией екатеринославской Благовещенской церкви, на что пока почему-то не обращали внимания. А заложен храм в Павлограде был в 1892 г., т.е. на три года позже екатеринославского.

А вот колокольня храма в Павлограде совсем не похожа на Благовещенский храм. Но зато она внешне аналогична колокольне нашего Троицкого собора и собора в Харлампиевского нового собора в Мариуполе, не уцелевшего до наших дней.

Еще более интересно то, что два храма посвящались одному и тому же событию – «чудесному спасению» императора Александра III и его семьи в катастрофе в Борках 1888 года. Дело в том, что в столовом вагоне поезда находилась икона Спаса Нерукотворного, которая осталась невредимой – даже стекло в раме осталось целым. Император и его семья считали, что именно этот образ спас их от гибели. И вот храм в Екатеринославе посвятили имени императора, а храм в Павлограде – иконе, которая, как считалось, спасла его и семью от гибели.

Ясно одно – в проектах обоих храмов видно руку одного мастера. А пока не обнаружены чертежи – вопрос об авторстве храмов не закрыт.

Благовещенская церковь была архитектурной жемчужиной целого района

Благовещенская церковь – памятник архитектуры местного значения конца XIX века. Построена она в неорусском стиле, который использует мотивы древнерусских храмов и палат XVI–XVII веков. В частности, это кокошники в оформлении проемов, колонны с утолщением по центру, напоминающие балясины. Провинциальный вариант неорусского стиля, использовавшийся при оформлении церквей во второй половине XIX века, принято называть «епархиальным».

Первоначально это был однокупольный храм с высоким луковичным куполом и высокой шатровой колокольней. Купол и колокольню украшал очень пышный декор. Церковь отлично просматривалась с многих точек и служила доминантой нижних кварталов улицы Рабочей. В западном районе Екатеринослава, где практически отсутствовали значимые архитектурные объекты, Благовещенский храм был абсолютной доминантой вплоть до 1930-х годов.

Церковь имеет три придела. Главный придел – в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, от которого происходит и название церкви. Два других придела названы в честь Святого Николая и Апостола Иакова.

До революции при церкви действовали две церковно-приходские школы и две школы грамотности. В штате храма числились три священнослужителя и три псаломщика. Храм имел счет в Государственном банке Российской империи. Согласно информации «Справочной книги Екатеринославской епархии» на 1908 год, в приходе Благовещенского храма были 357 с половиной дворов, а прихожанами были 2887 человек – 1430 человек мужского пола и 1457 – женского.

Интересно, что первоначально храм занимал гораздо большую территорию, чем теперь. Церковь была окружена высокой оградой и занимала обширное пространство бывшей Цыганской площади. Внутри ограды находился сквер с зелеными насаждениями и хозяйственные помещения. В советское время прямо по бывшей территории церкви прошла линия улицы Рабочей при выходе на проспект Пушкина. Сейчас выход из колокольни находится прямо на красной линии улицы Рабочей.

Информации об интерьере храма практически не сохранилось. Видимо, внутренняя отделка церкви была скромной, но эстетически привлекательной, как в большинстве храмов.

В советское время Благовещенский храм оставался действующим, но потерял колокольню

В 1930-е годы церковь постигла участь большинства культовых сооружений города – её закрыли, несмотря на протесты общины. В списке церквей города 1933 года, хранящемся в областном архиве, Благовещенский храм числился еще действующим. В литературе можно встретить упоминание, что церковь закрыли в 1934 г. Последний настоятель протоиерей Филипп Гераскевич и другие служители были арестованы, их судьба неизвестна.

Богослужения в Благовещенском храме возобновились во время немецкой оккупации, тогда это было повсеместной практикой. После освобождения города церковь оставили действующей, и с 1944 г. здесь вновь начали проводиться богослужения. Интересно, что первую Божественную литургию в возрождаемом храме совершил протоиерей Виталий Лелюхин (впоследствии митрополит Киевский и Галицкий Иоасаф (Лелюхин), экзарх Украины) со своей сестрой-псаломщицей. Он же возглавил тогда ремонтные работы.

Интересно, что в послевоенный советский период Благовещенская церковь была одним из немногих действующих храмов Днепропетровска, наряду с Троицким собором, Николаевской церковью в Кайдаках, Крестовоздвиженской в Диевке, Николаевской на Игрени и Трехсвятительской на Клочко.

Однако Благовещенский храм, хоть и остался действующим, понес значительные утраты. Время не пощадило великолепный архитектурный облик храма. Основная потеря – это утрата массивной колокольни, бывшей доминантой окружающего района. В литературе указывалось, что колокольня была разрушена во время войны. Однако есть версия, что это было сделано в 1930-е годы, по аналогии с тем, что у Преображенского кафедрального собора был в те же годы разобран шпиль. Существуют фотографии военного времени, на которых четко видно здание без колокольни и без сильных следов разрушений. Поэтому мне кажется более вероятной версия, что здание храма было «обезглавлено» еще до войны.

Кроме колокольни, здание храма изменило и форму купола. По неизвестным мне причинам, он был реконструирован в сильно упрощенном виде. Купол стал полусферической формы и с небольшой деревянной простой главкой наверху. А первоначально купол имел луковичную форму, наверху его украшала массивная декоративная глава с пышной окантовкой.

Во время войны сохранились только стены и купол Благовещенского храма без покрытия. В 1947 году стал действующим уже главный алтарь храма. Его освятил архиепископ Днепропетровский и Запорожский Андрей (Комаров) и в сослужении протоиерея Евлампия совершил Литургию.

Возрождение церкви, пусть и в измененном виде, длилось вплоть до середины 1950-х годов. Но все равно надо сказать спасибо тем, кто в те трудные для религиозной жизни годы сохранил здание храма. В 1958 г. при протоиерее Николае Волкославском в храме наконец-то появился новый иконостас, изготовленный мастерами из Почаева. А боковые иконостасы, иконы ко всем иконостасам и новые настенные росписи выполнил художник-иконописец Валерий Чугаев, причем безвозмездно! Завершилась реконструкция интерьера церкви в 1964 году.

Более полувека настоятелем, а ныне почетным настоятелем храма является протоиерей Георгий Свирякин (1936 г.р.) – старейший по рукоположению священник в Днепропетровской епархии, рукоположенный в иерейский сан еще в 1958 г., во времена правления Святейшего Патриарха Алексия I.

На территории Благовещенского храма по традиции похоронено несколько его священнослужителей – протоиерей Анатолий Пасенко и протоиерей Андрей Панский.

Недавно храм сменил цвет с зеленого на синий, а в стене обнаружили древний колокол

Благовещенская церковь охраняется государством как памятник архитектуры местного значения. Будем надеяться, что со временем храм все-таки будет полностью восстановлен как один из самых ценных памятников культового зодчества XIX века в нашем городе.

В 1994 г. храму были возвращены надворные помещения и проведен ремонт фасада. В середине 1990-х годов был разработан проект восстановления храма в его первоначальном виде с колокольней, но он пока не начал реализовываться из-за недостатка средств. Очень жаль, что в нашем не бедном городе, где ежегодно открываются торговые центры и элитные жилые комплексы, пока не нашлось средств на восстановление одной колокольни древнего храма!

Последние несколько лет открыли новую страницу в многотрудной истории храма. В 2014 г. была проведена реконструкция, в рамках которой храм сменил окраску фасадов с зеленого цвета на синий. При этом был заново отреставрирован наружный декор, установлены новые двери и окна, проведено благоустройство церковной территории. В праздничные дни храм посещает до 8 тысяч человек.

В 2014 г. в одной из стен колокольни при проведении строительных работ был случайно обнаружен древний колокол начала XX века с надписью «Завод Усачевых – Валдай». Видимо, он был замурован и чудом уцелел во время гонений 1930-х годов. Эта неожиданная находка, видимо, несет в себе определенный посыл – древний храм живет и продолжает восстанавливаться», – завершает свой рассказ Максим Кавун.

Владимир Городченко, Днепропетровская епархия УПЦ.