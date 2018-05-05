Киевские духовные школы вошли в пятое столетие своей истории: как это было (фото) укр.

В Киево-Печерской лавре в день памяти преподобного Нестора Летописца, 9 ноября, состоялись торжества по случаю годовщины основания Киевских духовных школ.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, празднование началось еще накануне, 8 ноября. В храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы, который еще называют Академическим, собрались преподаватели и студенты духовных школ, чтобы вместе помолиться о почивших ректорах, преподавателях, наставниках и воспитанниках Киевской духовной академии и семинарии (КДАиС).

После панихиды семинаристы во главе с ректором - управляющим делами УПЦ митрополитом Антонием (Паканичем), а также многочисленные верующие отправились в Крестовоздвиженский храм лавры, где был совершен молебен перед мощами преподобного Нестора Летописца. По завершении молебна каждый мог приложиться к мощам святого и попросить у него молитвенного заступничества.

На следующий день, 9 ноября, в день празднования памяти преподобного Нестора Летописца, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

После богослужения в Трапезном храме лавры состоялось торжественное событие: годичный акт Киевской духовной академии - праздник во время которого преподаватели и студенты духовных школ подвели итоги учебного процесса и принимали многочисленные поздравления.

«По традиции, сложившейся с 1992 года, когда после долгого перерыва открылась Киевская духовная академия, день памяти преподобного Нестора Летописца был избран актовым днем Киевских духовных школ. В прошлом году мы отметили 400-летие нашей альма-матер. Нынешний годичный акт - это переход в пятый век существования Киевской академии. Перед нами две основные задачи: изучать богатое прошлое нашей Духовной школы и прикладывать усилия для сохранения, укрепления и распространения православной веры. Искренне верим, что совместными усилиями преподавательской корпорации и студенчества и всех неравнодушных людей, в пятом веке истории Духовные школы с честью выполнят возложенную на них Церковью-Матерью миссию», - отметил ректор Киевских духовных школ митрополит Антоний (Паканич).

Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своем обращении к студентам и преподавателям подчеркнул, что перед духовными школами всегда будут стоять непростые вызовы современного мира.

«Время меняется, меняется общество, и человечество обращает к Церкви все новые и новые призывы. Воспитание будущего пастыря Церкви - крайне важная и не простая задача. Пастырь должен быть готов к тому, чтобы давать на эти вопросы ответы. Здесь нужны и знания, и опыт церковной жизни, а особенно опыт общения с Богом: опыт молитвы. Все мы служители Божией истины, и именно в свете этой истины мы должны оценивать все, что происходит вокруг. Небесный покровитель Киевских духовных школ явил нам образец именно такого восприятия современности. В своей летописи он не просто фиксирует события прошлого, он пытается разглядеть сквозь них правду Божию. Сегодня у нас настоящий праздник, который возводит нас от земли на небо - от временного к вечному», - сказал митрополит Онуфрий.

После своего приветственного слова Митрополит Онуфрий наградил лучших студентов академии и семинарии за добросовестное выполнение послушания. Один из награжденных - студент первого курса академии Сергей Фарбатюк.

«День памяти Нестора Летописца - это праздник всей духовной школы и всех студентов и преподавателей. Когда мы ходим в Ближние пещеры, к мощам преподобного Нестора Летописца, мы всегда просим, чтобы он молился о нас и помогал нам, поэтому этот день для нас - большое торжество.

У меня очень интересное послушание - столяра. Перед семинарией я учился в строительном техникуме. Если обратиться к Священному Писанию, то Иисус Христос помогал Иосифу Обручнику, а Иосиф также был столяром и работал с деревом. Кстати, преподобный Паисий Святогорец имел то же самое послушание. Это послушание хорошо тем, что человек имеет возможность работать с натуральным материалом - деревом, имеет возможность что-то мастерить и своей работой быть полезным ближним», - рассказал студент.

По завершении официальной части, перед гостями праздника выступил академический хор Киевских духовных школ под руководством архимандрита Романа (Подлубняка). После выступления хорист и студент 1 курса семинарии Макарий Капитонюк поделился своими эмоциями от первого в его жизни празднования дня КДАиС.

«У меня очень хорошие впечатления от этого праздника. Ребята из старших классов раньше мне рассказывали о таком торжестве, но я не мог себе представить, что когда я буду присутствовать на празднике, мне все так понравится. Я всегда хотел петь. Когда раньше я приезжал в Киево-Печерскую лавру, мне всегда нравились хоры, которые здесь поют, поэтому я для себя решил, что и сам хочу петь в хоре и слава Богу меня взяли», - сказал Макарий Капитонюк.

Первый проректор КДАиС протоиерей Сергий Ющик выделил главную цель учебного процесса в духовных школах.

«Учебно-воспитательный и научный процесс в Киевских духовных школах направлен на подготовку глубоковерующего, высокообразованного, интеллигентного и целеустремленного кандидата на священническое служение. Поэтому богословские предметы, уставное богослужение, послушание в школе и активный досуг - все направлено на достижение этой цели», - резюмировал Сергей Ющик.

Центр информации УПЦ - для "УНИАН-Религии".

Фото КДАиС, официальный сайт УПЦ, Центр информации УПЦ.